Kraliçe Elizabeth, Koronavirüs nedeniyle sarayı terk etti

Çin’in Vuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) İngiltere’de de 21 can alırken, virüs paniği artan ülkede 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth de çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı’nı terk etti.

Koronavirüs’ten en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere’de kısa sürede 1.143 vaka ortaya çıktı.

Ölümlerin 24 saatte yaklaşık iki kat artarak 21’e ulaşması sonucu Kraliçe II. Elizabeth de virüs korkusuna kapıldı. Kraliçe, Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesi toplantısının ardından Buckingham Sarayı’nı terk etti.

NTV’nin haberine göre; 93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham’daki Windsor konutunda karantinaya alındı.

Sağlık durumu iyi

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak ise, “Kraliçe’nin sağlık durumu iyi, ancak onun için en iyisi taşınması oldu. Pek çok çalışanı da koronavirüs nedeniyle paniğe kapılmış haldeydi. Kraliçe, ayrılana kadar sarayda pek çok kişiyle buluştu. Ancak 94 yaşına girmesine haftalar kaldı ve uzmanlar kendisine zarar verecek konumdan çıkarılmasının en doğrusu olduğuna inanıyor” dedi.