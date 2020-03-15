Ronaldo oteller zincirini Koronavirüs hastalarına açacak

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun sahip olduğu oteller zincirini yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için hastaneye çevireceği ileri sürüldü.

İspanya’nın Marca Gazetesi’nde yer alan habere göre; önlemler kapsamında ülkesi Portekiz’de olan Cristiano Ronaldo, sahip olduğu otel zincirini hastaneye çevirmek istiyor.

Ülkesi Portekiz’de de yakından hissedilen Koronavirüs’le ilgili vatandaşlarını zor durumda bırakmak istemeyen yıldız oyuncu, otelinin hastaneye çevrilmesi ve sadece bu konuyla alakalı tedavilerin ya da karantina olması konusunda görüş bildirdi.