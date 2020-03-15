Şahali: Türkiye’den gelen 71 tır şöförü serbestçe dolaşıyor

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, Türkiye üzerinden KKTC’ye taşımacılık yapan 71 tır şöförünün coronavirüs tehlikesine rağmen ülkede rahatça gezdiğini belirtti.
Şahali’nin açıklaması şöyle;
“Biz sorumlulukla hareket etmeye çalıştıkça hükümet suyunu kaybetmiş balık gibi davranıyor!
Dün 43 tır söförünün maske ve eldiven servis edilerek ülkeye girişine izin verildiğini söyleyip eleştirmiştim.
BU SABAH DA 71 TIR ŞÖFÖRÜ DAHA ARAMIZDA KATILDI
Üstelik Deep Karpaz gemisindeki 43 tır için, ülkemizden soför ayarlanmışken, Toros gemisinden 28 tır şoförleriyle birlikte ülkeye alınınca, o 43 şoför de buyur edildi.
Bu konuda yaptıkları yanlışı anlatmak için Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’yi aradım.
Kuzey Irak – Türkiye sınırında tırların ya şoför ya da kafa değişerek sınırı geçtiğini örnek gösterip, ne yapması gerektiğini anlatmaya çalıştım.
Bütün memleketi eve ve tüm sınırları yabancılara kapatıp ülkeye gelenleri kontrolsüzce içeri alamayacağımızı anlattım.
Daha doğrusu anlatmaya çalıştım.
Anlatamadım
Bakanlar Kurulu kararına göre hareket ettiklerini, işlerinin kolay olmadığını, istersem gidip onun işlerini devralabileceğimi söyledi.
Telefonu yüzüme kapattığını bir yana bırakacak olursak, onun için üzüldüm.
Ama bundan da önemlisi, hükümet ne yaptığını bilmeyen bir haldeyken, aramızda kol gezen #covit19 gözümde daha bir korkutucu oldu.”
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