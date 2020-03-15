Dünya

Wuhanlı doktorlar son geçiçi hastanenin kapatılmasını kutladı

15 Mart 2020

Corona virüsün ortaya çıktığı yer olan Wuhan’daki sağlık şefleri son bir günde sadece 11 yeni vaka olduğunu söylediler. Wuhan’da alınan önlemler sonucu vaka sayılarının azalmaya başlamasıyla açılan son acil durum hastanesi de kapatıldı.

Çin’de yeni tip corona virüsün ortaya çıktığı yer olan Wuhan’da hastane personeli kutlama yaptı.

Hastane personeli ülkenin krizle başa çıkmak için inşa edilen son acil hastanesinin kapatılmasını kutladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda hastane çalışanları maskelerini törenle çıkardı.

Ülkede alınan sert karantina önlemlerinin yeni vaka sayısını önemli ölçüde azalttığı görülüyor. Salgının etkisinin büyük olduğu Wuhan’da vaka sayının azalmasıyla önlemlerini hafifletmeye başladı.

Cumartesi günü sağlık şefleri corona virüs kaynaklı 13 yeni ölüm olduğunu ve 11 yeni vaka görüldüğünü açıkladı. Çin’de 65 bin kişi hastalıktan kurtuldu.

Çin’de toplam vaka sayısı 80 bin 824’e çıktı. Geçen yıl sonunda, salgının başlangıcından bu yana Çin’de corona virüs kaynaklı ölenlerin sayısının ise 3.189.

Dünya genelinde vaka sayısı 157 bini aştı, ölü sayısı 5 bin 800’ü geçti.




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