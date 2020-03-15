Kıbrıs

Değirmenlik Belediyesi “Koronavirüs (COVID-19)” için yoğun tedbir aldı!

15 Mart 2020

Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri “Koronavirüs (COVID-19)” karşı mücadele kapsamında geniş çaplı ilaçlama yaptı.

Değirmenlik Beldesi içerisinde bulunan tüm okulları, oyun alanlarını, camileri, otobüsleri ilaçlayan ekipler virüse karşı etkili dezenfektan kullanırken, ekipler ayrıca, Ercan Havaalanı’nda Ercan Sivil Havacılık binası, İtfaiye, Gümrük, Taksiciler ve Zabıtaları da ilaçladılar.

Bölgemizde bulunan; Değirmenlik İlkokulu ve Anaokulu, Cihangir-Düzova Okul Öncesi ve İlkokul, Meriç-Balıkesir İlkokulu, Dilekkaya İlkokulu, Gaziköy Anaokulu, Değirmenlik Lisesi, Şht. Mehmet Eray İlkokulu ve Anaokulu ile birlikte kreşler de ilaçlandı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; tüm ilaçlamaların Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare edilerek yapıldığını kaydetti.
Bu yıl yapılması planlanan tüm etkinlik ve festivallerin risk söz konusu olduğundan iptal edildiğinin altını çizen Karavezirler, halk sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyledi ve toplu, kalabalık yerlerden uzak durmaları konusunda halkı uyardı.

BELEDİYE HALKI BİLGİLENDİRDİ
Değirmenlik Belediyesi, tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizi de etkisi altına alan “Koronavirüs (COVID-19)”ün yayılmasını önlemek ve halkı uyarmak adına duyurular hazırladı.
Köylere kurulan ve 7/24 hizmet veren ödeme noktaları (KIOSK KURULUM NOKTALARI) konusunda halkı bilgilendiren Değirmenlik Belediyesi, hazırlanan broşürlerle halkın “Koronavirüs (COVID-19)” salgınını önlemek için dikkat edilmesi gereken kuralları açıkladı.

Değirmenlik Belediyesi ayrıca; özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler haricinde; dükkan, işletme, casino, gece kulübü, bet ofisi, eğlence merkezi, kahvehaneler ve bunun gibi yerlerin 27/03/2020 kapalı olacağını duyurdu.

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