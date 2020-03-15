Sağlık Bakanlığı açıklaması

ağlık Bakanı Ali Pilli, Gazimağusa bölgesinde 3 otelde karantinada tutulan turistlerin temel ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılandığını açıkladı.

Pilli, “Bazı basın yayın organlarında buradaki turistlerin kendi kaderlerine bırakıldığı haberleri var. Böyle bir şey söz konusu değil. Tüm ihtiyaçları gideriliyor. Otellerin önünde sürekli ambulans konuşlandırılmasına da kararı verildi” dedi.

Sağlık Bakanı’nın açıklaması şöyle:

“Karantinadaki turistlerin temel ihtiyaçları düzenli olarak gideriliyor. Özellikle tıbbi ilaç ve malzeme ihtiyaçları, hijyen malzemeleri, otel yöneticileri ile istişare edilerek Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Tüm yeni ihtiyaçlar da karşılanmaya devam edilecek. Doktor ve sağlık ekibi ihtiyaçları da bakanlığımızca düzenli olarak karşılanıyor. Bu kontrollere ek olarak otellerin önünde sürekli ambulans konuşlandırılması kararı verildi.

Otelciler Birliği, Sivil Savunma Teşkilatı ve KKTC Kızılay ile istişare edildi, yemek, sıcak, soğuk içecek gibi ihtiyaçlar konusunda sıkıntı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler de alındı. Ayrıca genel temizlik ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili Gazimağusa Belediyesi ile işbirliği yapıldı.”