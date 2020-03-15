Basın Örgütleri: Gazetecinin habere ulaşma hakkı, toplumun bilgiye ulaşma özgürlüğüdür

KTGB, Basın-Sen, BAY-SEN, tüm basın emekçilerinin kendilerini ve toplumu koruyarak, sorumluluk ve gazetecilik etiği içerisinde görevlerini sürdürmesi için gerekli koşulların oluşturulması, medyanın bu olağanüstü günlerde ayakta kalması için destek verilmesi ve toplumun bilgiyle donatılması için gereğinin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Üç örgüt, yaptığı ortak yazılı açıklamada, gazetecilerin savaş ve salgın dahil her türlü olağanüstü koşulda görev yaptığını hatırlatarak, “Çünkü gazetecinin habere ulaşma hakkı, toplumun bilgiye ulaşma özgürlüğüdür” dedi.

Gazetecilerin doğru bilgiye ulaşması için mutlaka görev amaçlı ve makul sayıda olmak üzere habere erişim özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, gazetelerin “geçiş noktaları kapatıldı mı kapatılmadı mı” iddiasını öğrenmesi için ara bölgede yürümesine dahi izin verilmeyen bir ülkede basın özgürlüğünden söz edilemeyeceğini vurguladı.

Ülkede salgın hastalık önlemleri istismar edilerek “egemenler ne söylerle bunu tekrar edecek, hakikate ulaşmak için uğraşmayacaksınız” anlayışının hakim kılınmak istendiği savunulan açıklamada, “Gazeteciler her dönemde tüm riskleri göğüsleyerek görev yapıyorsa, bu toplumun gerçekler öğrenmesi içindir” dedi.