Türkiye

Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı’ndaki tüm izinler kaldırıldı

15 Mart 2020
mevlüt-çavuşoğlu

Türkiye Dışişleri Bakan Çavuşoğlu yurt dışında corona virüs vakalarının yoğun olduğu bölgelerde bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı.  Diğer taraftan, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacağını duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları;

“Tüm misyonlarımızdan arkadaşlarımız teyakkuz halinde çalışıyorlar. Tüm izinleri kaldırdık.

Corona virüs vakalarının yoğun ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza ikinci bir nöbetçi hat açtık. Vatandaşlarımıza yurt dışında verdiğimiz hizmetleri aksatmadan sürdürüyoruz.

Randevu sistemiyle gelip vatandaşlarımız tüm hizmeti alıyor. Diğer taraftan vatandaşlarımızla temasımız devam ediyor.

İtalya kimsenin girmesine-çıkmasına izin vermiyor.

Vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat hizmetindeyiz.”

KÜTÜPHANELER 14 GÜN BOYUNCA KAPALI OLACAK

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacak” açıklamasını yaptı.




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