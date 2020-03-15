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İçişleri Bakanlığı: Tutuklu ve mahkumların aileleri müsterih olsun

15 Mart 2020

 İçişleri Bakanlığı, “Cezaevinde tutuklu / mahkum olarak bulunan insanlarımızın akrabaları ve  aileleri de alınan tedbirler, yakınlarının sağlığı konusunda müsterih olsunlar” açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı’ndan Merkezi Cezaevi’ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Dün bazı mahkumlar tarafından başlatılan yemek almama girişimi de bugün itibarıyla yarı yarıya azalmış ve yarıdan fazla kişi yemeklerini almaya başlamıştır. Bu sayının gittikçe artması ve bu ortamda fırsatçılıkla belli mahkumların başlattığı bu eylemin son bulması için gerekli görüşmeler de idare tarafından sürdürülmektedir” denildi..

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Merkezi Cezaevinde, Coronavirüs tedbirler çerçevesinde sabah, öğle ve akşam sayımlarında tutuklu ve mahkumların düzenli sıcaklık ölçümleri yapılmakta olup herhangi bir yüksek ateş tespit edilmemiştir. Böbrek taşı sıkıntısı çeken bir mahkum ise hastaneye sevk edilmiştir. Öte yandan dün bazı mahkumlar tarafından başlatılan yemek almama girişimi de bugün itibarıyla yarı yarıya azalmış ve yarıdan fazla kişi yemeklerini almaya başlamıştır. Bu sayının gittikçe artması ve bu ortamda fırsatçılıkla belli mahkumların başlattığı bu eylemin son bulması için gerekli görüşmeler de idare tarafından sürdürülmektedir.

Bu kriz döneminde bakanlığımız ülke çapında Coronavirüs tedbirleri kapsamında kamu sağlığının korunması için alınan kararları dikkatli ve eksiksiz bir şekilde merkezi cezaevinde de harfiyen uygulamaktadır. Cezaevinde tutuklu / mahkum olarak bulunan insanlarımızın akrabaları ve  aileleri de alınan tedbirler, yakınlarının sağlığı konusunda müsterih olsunlar. Cezaevinde gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Bugün itibariyle, Merkezi Cezaevinde ne asayiş ne de sağlık tedbirleri açısından bir sıkıntımız yoktur.”

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