Kıbrıs

Tatar, muhasip ve murakıplardan oluşan bir heyetle görüştü

15 Mart 2020

Başbakan Ersin Tatar’ın çağrısı ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katılımıyla KKTC deki muhasip ve murakıplardan oluşan bir heyetle bir toplantı gerçekleştirildi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakanlık müsteşarları ve Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Müdürü ve diğer yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda Koronavirüs salgının ülke ekonomisine etkileri, yaptığı ve yapacağı olası yansımalarının ve işletmelerinin durumunun da gözden geçirildi.

Toplantıda ayrıca salgın dolayısıyla kapatılan işletmelerin vergi yükümlülükleri, kriter ve sürelerinin ne olacağına ilişkin görüş alışverişinde bulunularak değerlendirmeler yapıldı ve çeşitli konularda fikir birliğine varılarak çalışmaların bu yönde yapılması da kararlaştırıldı.

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