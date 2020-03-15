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15 dakikada sonuç veren corona virüs testi

15 Mart 2020

Çin’in Hefei eyalatinde 15 dakikada sonuç verebilen corona virüs testi geliştirildi. Parmaktan alınan az miktar kanın test çubuğunun üzerine damlatılmasıyla test sonucuna ulaşılıyor.

Çin’in Hefei eyaletinde bulunan bir şirket corona virüsü 15 dakikada tespit edebilen bir test geliştirdi.

Şekil olarak gebelik testini andıran çubuk test kiti, üzerine hastadan alınan kanın damlatılmasıyla sonuç veriyor.

Test çubuğunun üst kısmında yer alan göstergede sonucun ‘negatif’ ya da ‘pozitif’ olduğuna ilişkin bir çizgi beliriyor.

Çin’in Xinhua haber ajansında yer alan habere göre klinik testlerde, test kitinin doğruluğu test edildi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yakın bir dönemde testler Çin pazarında olacak.

Testlerle ilgili haber, Çin Ankara Büyükelçiliği tarafından sosyal medyada paylaşıldı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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