Corona virüste son durum

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 157 bini aştı, ölü sayısı 5 bin 800’ü geçti. Türkiye ve KKTC’de vaka sayısı 6’yı bulurken, Yunanistan’da virüs kaynaklı ölümler 4’e yükseldi. İran’da ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 kişi artarak 724 oldu. Diğer taraftan, Midilli adasında kalan sığınmacılar kendi maskelerini üretmeye başladı. Özbekistan’da ilk Covid-19 vakası görüldü. İtalya’da ve İspanya’da corona virüs kaynaklı vaka ve ölümlerde artışlar yaşandı. İtalya’da ölenlerin sayısı bin 441’e, İspanya’da ise 288’e çıktı .İtalya’da covid-19 vakalarının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı çok yüksek seviyelere ulaştı.

İTALYA’NIN LOMBARDİYA BÖLGESİ’NDE YOĞUN BAKIMLAR DOLULUK ALARMI VERİYOR

İtalya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı çok yüksek seviyelere ulaştı.

Ülkede 10 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapan Lombardiya Bölgesi, üç hafta önce patlak veren Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü günlerden geçiyor. İtalya’daki toplam 21 bin 157 vakadan 11 bin 685’inin görüldüğü bölgede, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 966 oldu.

Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, “Ne yazık ki sayılar artmaya devam ediyor, daha da kötüleşiyor. Yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamana doğru yaklaşıyoruz çünkü daha fazla yatağımız yok.” ifadesini kullandı.

Bölgelerinde temel sıkıntının solunum cihazı eksikliği olduğunun altını çizen Fontana, Milano Fuar Merkezine 500 yataklı bir hastane oluşturulmasının önemli olduğunu, bu sırada diğer hastanelerin yatak kapasitelerinden yararlanılacağını kaydetti.

Öte yandan Lombardiya’da covid-19 vakalarının yoğun olduğu Bergamo kentindeki bir hastanede çalışan anestezist Ivano Riva da şunları söyledi:

“Salgın eğilimi, bu şekilde artmaya devam ederse Bergamo daha fazla dayanamaz. Hastaneler dolmuş durumda. Bölgedeki yerler de tükeniyor. Yoğun bakımda günde 7’den fazla kişiyi entübe ediyoruz. Aralıksız çalışıyoruz. 14 günde bir dinlenme hakkımız oluyor.”

Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da virüs vakalarındaki artışın devam ettiğine dikkati çekerek, “Kurallara uyulmazsa, sağlık açısından büyük riskle karşı karşıya kalacağız. Bundan önce gerekirse bütünüyle sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.” dedi.

İSPANYA’DA EN KÖTÜ GÜN

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen İspanya’da ölü sayısının 288’e çıktığı, vaka sayısının 7 bin 753’e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından verilen rakamlara göre, İspanya’da Kovid-19’da şimdiye kadar açıklanan “günlük verilerde en yüksek artış” bugün kaydedildi.

Son 24 saatte 96 artışla ölü sayısı 288’e ulaştı. Vaka sayısı ise 1600’den fazla artarak 7 bin 753 oldu. Virüsün en çok etkilediği ve 213 kişinin öldüğü Madrid’de, virüs testi pozitif çıkanların sayısı 3 bin 544 olarak verildi.

100 İLE 600 EURO CEZA Diğer yandan İspanyol hükümetinin aldığı kararla cumartesi akşamı yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirildi. Ülkede sadece eczane, market, berber ve kuru temizleme dükkanlarının açık olmasına izin veriliyor. Halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını yapmak, bankadan para çekmek, eczaneye veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak için sokağa çıkabiliyor.

Ulusal ve yerel polis bugün itibarıyla kent merkezlerinde daha fazla devriye gezmeye başladı. Polis, sokakta gördüğü herkese kimlik kontrolü yapıyor ve nereye gittiğini soruyor. Diğer yandan İspanyol basınındaki haberlerde, olağanüstü haldeki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 100 ile 600 euro ceza kesileceği belirtildi.