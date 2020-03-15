KıbrısManşet

Ercan’da karantina isyanı

15 Mart 2020

Ercan Havalimanı’nda öğrencileri ve ön izin alarak adaya gelen vatandaşların tutulduğu”karantina” odasının görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Enes Kuzhan isimli vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma isyan etti.

 

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Taçoy, halkı kurallara uymaya çağırdı

Taçoy, halkı kurallara uymaya çağırdı

15 Mart 2020
Photo of Akıncı, yurttaşlara olağanüstü durumun gerektirdiği hal ve tavra girmelerini önerdi

Akıncı, yurttaşlara olağanüstü durumun gerektirdiği hal ve tavra girmelerini önerdi

15 Mart 2020
Photo of Bilim kurul toplantılarını sürdürüyor

Bilim kurul toplantılarını sürdürüyor

15 Mart 2020
Photo of Akıncı: Önemli olan sadece ve sadece halkımızın sağlığıdır

Akıncı: Önemli olan sadece ve sadece halkımızın sağlığıdır

15 Mart 2020
Photo of Dikkat sis var!

Dikkat sis var!

15 Mart 2020
Photo of Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı

Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı

15 Mart 2020
Photo of Basın Örgütleri: Gazetecinin habere ulaşma hakkı, toplumun bilgiye ulaşma özgürlüğüdür

Basın Örgütleri: Gazetecinin habere ulaşma hakkı, toplumun bilgiye ulaşma özgürlüğüdür

15 Mart 2020
Photo of Sağlık Bakanlığı açıklaması

Sağlık Bakanlığı açıklaması

15 Mart 2020
Photo of Cumhurbaşkanlığı’nın koronavirüsü ile mücadele için BM, AB ve UNDP nezdindeki girişimleri devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı’nın koronavirüsü ile mücadele için BM, AB ve UNDP nezdindeki girişimleri devam ediyor

15 Mart 2020
Photo of Şahali: Türkiye’den gelen 71 tır şöförü serbestçe dolaşıyor

Şahali: Türkiye’den gelen 71 tır şöförü serbestçe dolaşıyor

15 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı