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Sağlık Bakanlığı’ndan korona virüsü tespit edilen 2 kişi ile ilgili önemli duyuru!

15 Mart 2020
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Sağlık Bakanlığı korona virüs görülen 2 KKTC vatandaşı ile ilgili duyuru yaptı.

Bakanlık’tan yapılan duyuru şu şekilde:

“KKTC’de son olarak tespit edilen 2 KKTC vatandaşı vakanın seyahat geçmişi incelenmiş olup, bir kişinin 03.03.2020 tarihinde , diğer kişinin de 04.03.2020 tarihinde saat 15.35’de W94461 uçuş nolu Londra Luton Havaalanı’ndan kalkan uçaklarla Larnaka’ya bir gün arayla geldikleri tespit edilmiştir.

Aynı uçaklarda yolcu olarak bulunmuş, bu süreç içerisinde yüksek ateş ,nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetleri olan Kıbrıslı Türk yolcular ve tatil amaçlı KKTC’ye geçen yabancı uyruklu kişilerin 1102 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı ihbar hattına ulaşması bu süre içerisinde evde karantinada kalarak karantina kurallarını uygulamaları önemle rica olunur.”

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