Ferrari, Corona virüsü nedeniyle Formula 1 fabrikasını kapattı

İtalya merkezli otomobil üreticisi Ferrari, Corona virüsü nedeniyle Formula 1 fabrikasını en az 2 hafta süreyle kapattığını açıkladı. Fabrikanın kapalı kaldığı süre boyunca bazı personellerin evden çalışmaya devam edeceği belirtiliyor.

Mobil Dünya Kongresi MWC 2020 ve Oyun Geliştiricileri Konferansı GDC 2020 gibi dünya çapındaki önemli etkinliklerin iptal edilmesine neden olan Corona virüsü, geçtiğimiz günlerde pek çok dev firmanın fabrikalarını kapatmasına da yol açmıştı. Bu noktada LG ve Samsung gibi teknoloji devlerinin ardından otomobil sektöründe hizmet veren Ferrari de fabrikalarını geçici bir süreliğine kapattığını açıkladı.

İtalya merkezli lüks otomobil üreticisinin yaptığı açıklamada, yol araçlarının yanı sıra Formula 1 fabrikasının da en azından iki hafta süreyle faaliyetlerine ara vereceği belirtildi. Firma ayrıca, alınan bu kararda çalışan sağlığının gözetildiğini ve bu doğrultuda böyle bir karara varıldığını da duyurdu. Öte yandan fabrikanın kapalı kaldığı süre boyunca bazı personellerin çalışmalarına evden devam edeceği de söyleniyor.

İtalya, Avrupa’nın Wuhan’ı hâline geldi:

Corona virüsünün sıfır noktası olan Wuhan’da hayat yavaş yavaş normale dönerken salgının Avrupa’daki etkileri her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu kapsamda pek çok ülke seyahat kısıtlaması gibi tedbirler alırken Avrupa’nın Wuhan’ı olarak nitelendirilen İtalya ise salgında durdurulamaz bir artışla mücadele etmeye çalışıyor.

Bu kapsamda dünya genelinde şu ana kadar 156.400 doğrulanmışi virüs vakası bulunurken bu sayının 21.157’si İtalya’dan geliyor. Son zamanlarda bildirilen vakalarla birlikte İran ve Güney Kore’nin de önüne geçen İtalya, bu noktada Çin’den sonra en çok Corona virüsü tespit edilen ülke olmasıyla biliniyor.

Öte yandan virüsün yoğun bir şekilde baş gösterdiği bazı ülkelerde tespit edilen Corona virüsü vaka sayıları ise şu şekilde: