Dünya

Ferrari, Corona virüsü nedeniyle Formula 1 fabrikasını kapattı

15 Mart 2020

İtalya merkezli otomobil üreticisi Ferrari, Corona virüsü nedeniyle Formula 1 fabrikasını en az 2 hafta süreyle kapattığını açıkladı. Fabrikanın kapalı kaldığı süre boyunca bazı personellerin evden çalışmaya devam edeceği belirtiliyor.
Mobil Dünya Kongresi MWC 2020 ve Oyun Geliştiricileri Konferansı GDC 2020 gibi dünya çapındaki önemli etkinliklerin iptal edilmesine neden olan Corona virüsü, geçtiğimiz günlerde pek çok dev firmanın fabrikalarını kapatmasına da yol açmıştı. Bu noktada LG ve Samsung gibi teknoloji devlerinin ardından otomobil sektöründe hizmet veren Ferrari de fabrikalarını geçici bir süreliğine kapattığını açıkladı.

İtalya merkezli lüks otomobil üreticisinin yaptığı açıklamada, yol araçlarının yanı sıra Formula 1 fabrikasının da en azından iki hafta süreyle faaliyetlerine ara vereceği belirtildi. Firma ayrıca, alınan bu kararda çalışan sağlığının gözetildiğini ve bu doğrultuda böyle bir karara varıldığını da duyurdu. Öte yandan fabrikanın kapalı kaldığı süre boyunca bazı personellerin çalışmalarına evden devam edeceği de söyleniyor.

İtalya, Avrupa’nın Wuhan’ı hâline geldi:

Corona virüsünün sıfır noktası olan Wuhan’da hayat yavaş yavaş normale dönerken salgının Avrupa’daki etkileri her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu kapsamda pek çok ülke seyahat kısıtlaması gibi tedbirler alırken Avrupa’nın Wuhan’ı olarak nitelendirilen İtalya ise salgında durdurulamaz bir artışla mücadele etmeye çalışıyor.

Bu kapsamda dünya genelinde şu ana kadar 156.400 doğrulanmışi virüs vakası bulunurken bu sayının 21.157’si İtalya’dan geliyor. Son zamanlarda bildirilen vakalarla birlikte İran ve Güney Kore’nin de önüne geçen İtalya, bu noktada Çin’den sonra en çok Corona virüsü tespit edilen ülke olmasıyla biliniyor.

Öte yandan virüsün yoğun bir şekilde baş gösterdiği bazı ülkelerde tespit edilen Corona virüsü vaka sayıları ise şu şekilde:

  • Çin: 80.995
  • İtalya: 21.157
  • İran: 12.729
  • Güney Kore: 8.086
  • İspanya: 6.391
  • Almanya: 4.585
  • Fransa: 4.481
  • ABD: 2.952



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Koronavirüs’te bugün ne oldu?

Koronavirüs’te bugün ne oldu?

14 Mart 2020
Photo of Çin’de korona virüsünden ölü sayısı 3 bin 193’e yükseldi

Çin’de korona virüsünden ölü sayısı 3 bin 193’e yükseldi

14 Mart 2020
Photo of İran’da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611’e yükseldi

İran’da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611’e yükseldi

14 Mart 2020
Photo of Yunanistan’da corona virüsten üçüncü ölüm

Yunanistan’da corona virüsten üçüncü ölüm

14 Mart 2020
Photo of Corona virüsü etkisiz hale getirdik açıklaması

Corona virüsü etkisiz hale getirdik açıklaması

14 Mart 2020
Photo of Marvel’de corona virüs krizi

Marvel’de corona virüs krizi

14 Mart 2020
Photo of Corona virüste son durum

Corona virüste son durum

14 Mart 2020
Photo of İnsanlık tarihini etkileyen 10 pandemi

İnsanlık tarihini etkileyen 10 pandemi

14 Mart 2020
Photo of Bill Gates, Microsoft’un yönetim kurulundan istifa etti

Bill Gates, Microsoft’un yönetim kurulundan istifa etti

14 Mart 2020
Photo of Polonya, 15 Mart’tan itibaren tüm sınırlarını kapatıyor

Polonya, 15 Mart’tan itibaren tüm sınırlarını kapatıyor

14 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı