Meclis Genel Kurul toplantıları yapılmayacak

Sağlık Bakanlığı’ndan korona virüsü tespit edilen 2 kişi ile ilgili önemli duyuru!

Tatar, muhasip ve murakıplardan oluşan bir heyetle görüştü

İçişleri Bakanlığı: Tutuklu ve mahkumların aileleri müsterih olsun

Amcaoğlu: Müdürlükler ve şubelerde işlerin aksamaması için tedbirler alındı

Başkentin sokakları boş… Marketlere ilgi yoğunluk azalsa da devam ediyor