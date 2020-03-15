Meclis Genel Kurul toplantıları yapılmayacak

Meclis Genel Kurulu koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde bu haftaki birleşimlerini gerçekleştirmeyecek.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama ve denetim gündemiyle gerçekleştireceği toplantıların yapılmayacağını açıkladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla varılan mutabakat ve Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde verdiği idari izin kapsamında Genel Kurul önceden duyurusu yapılan birleşimlerini gerçekleştirmeyecek.
KKTC’de Kovid-19 pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi
Zorunlu olanlar dışında geçiş yapan yok
Raflar boşaldı kasalarda kuyruk oluştu
Tedbirler uygulamada
Koronavirüse karşı güçlü bağışıklık sistemi için uzmanlardan “altın tavsiyeler”
Güney sınır kapılarını resmen kapattı!
Harmancı: Uygulanabilir ve erişilebilir bir model
Rogers: Lütfen marketlere doluşmayı bırakalım!
İngiltere’deki Gençlik Örgütü: Virüsün daha fazla yayılmaması için olduğumuz yerde kalmalıyız
KKTC’de bulunan tüm turistler, ülkelerine gönderiliyor
KSP: Olağanüstü koşullar, olağanüstü önlemlerle aşılabilir
Polis, koronavirüsle ilgili kararlara uymayan restoran işletmecisine yasal işlem ve soruşturma başlattı
Pilli: Ülkeye gelecek her kişinin 14 gün evinde izolasyon altında tutulması yasal zorunluluk
Cumhurbaşkanlığı: Sınır kapıları Kıbrıslı Türklere açık olmaya devam edecek
Denktaş: Seçimi bir yıl erteleyelim
Erhürman: Yurt dışından gelen vatandaşlar “ev karantinası” uygulamasına özen göstermeli
Şahali: Türkiye’den gelen 71 tır şöförü serbestçe dolaşıyor
Cumhurbaşkanlığı’nın koronavirüsü ile mücadele için BM, AB ve UNDP nezdindeki girişimleri devam ediyor
Sağlık Bakanlığı açıklaması
Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı
Akıncı: Önemli olan sadece ve sadece halkımızın sağlığıdır
Bilim kurul toplantılarını sürdürüyor
Akıncı, yurttaşlara olağanüstü durumun gerektirdiği hal ve tavra girmelerini önerdi
Taçoy, halkı kurallara uymaya çağırdı
Tel-Sen: ‘On call’ müdahale dışında hiçbir şekilde çalışmayacağız
GSM operatörlerinin birer iletişim noktası 27 Mart’a kadar açık olacak
Başkentin sokakları boş… Marketlere ilgi yoğunluk azalsa da devam ediyor
Değirmenlik Belediyesi “Koronavirüs (COVID-19)” için yoğun tedbir aldı!
Amcaoğlu: Müdürlükler ve şubelerde işlerin aksamaması için tedbirler alındı
İçişleri Bakanlığı: Tutuklu ve mahkumların aileleri müsterih olsun
Tatar, muhasip ve murakıplardan oluşan bir heyetle görüştü
Yurt dışı temsilcilikleride acil durum hatları hizmete girdi
Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı. Alınan kararlar açıklanıyor…