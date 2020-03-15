İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Koronavirüs testi negatif çıktı

Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen Netanyahu ve yakın çevresi, Kovid-19 testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, İsrail Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada vaka sayısının 200’e yükseldiği aktarıldı.

İsrail’e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Ayrıca kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar hariç birçok ticari işletmenin bugünden itibaren bir sonraki talimata kadar kapatılması kararlaştırılmıştı.