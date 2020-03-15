Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Koronavirüs testi negatif çıktı

16 Mart 2020

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdığı, test sonucunun negatif olduğu bildirildi. 

Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen Netanyahu ve yakın çevresi, Kovid-19 testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, İsrail Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada vaka sayısının 200’e yükseldiği aktarıldı.

İsrail’e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Ayrıca kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar hariç birçok ticari işletmenin bugünden itibaren bir sonraki talimata kadar kapatılması kararlaştırılmıştı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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