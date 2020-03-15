Ada genelinde toplam vaka sayısı 41’e yükseldi

Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 35 oldu… Rum Sağlık Bakanlığı tarafından Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden alınan son bilgilerle yapılan güncellemeye göre, yedi yeni koronavirüs vakası doğrulandı ve onaylanan vaka sayısı 33’e ulaştığı açıklandı. Ağrotur da bulunan İngiliz üslerinde görev yapmakta olan iki askerde Korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından toplam vaka sayısı 37’ye yükseldi.

Kıbrısın Kuzeyinde açıklanan 6 vaka ile birlikte bugün Güney’de açıklanan yeni vakalarlar birlikte ada genelinde toplam vaka sayısı 41′ yükseldi.