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Corona virüsü sebebiyle ortadan kalkan uçaklar gökbilimciler için fırsata döndü

15 Mart 2020

Dünyaya hızla yayılmaya ve birçok insanın yaşamını yitirmesine sebep olmaya devam eden Corona virüsü salgını bilim insanları tarafından küresel bir pandemi olarak kabul edilmişti. Gezegeni tahrip etmeye devam eden salgının tüm kötü etkilerinin yanında, astronomlar tarafından keşfedilen bir artı yönünün bulunması günün dikkat çeken ve biraz da olsa tebessüm ettiren haberlerinden biri oldu.

Bilimsel olarak Kovid-19 ismi verilen Corona virüsü salgını, şu anda dünya çapında 156 binden fazla insanı enfekte ederek 5 bin 800’den fazla kişinin yaşamını kaybetmesine neden oldu. Hastalık, ülkeleri karantinaya zorladı, birçok ülkeye olan seyahatler sınırlandı, uçuşlar geliş ve gidiş ayrımı yapılmadan iki yönlü olarak iptal edildi.

Uzun pozlamalarda uçaklar artık görünmüyor

Çin’in peşinden en fazla ikinci Corona virüs vakasına sahip olan ülke İtalya olarak biliniyor. Bununla birlikte, hastalığın ülkede aniden patlak vermesi ve alınan çeşitli önlemler gökyüzünü gözlemleyen astronomlar için yeni fırsatlara yol açtı. Milano havaalanından sadece 15 kilometre uzakta yaşayan astronomi fotoğrafçısı Paolo Bardelli, uzun pozlama fotoğraflarının genellikle tepeden geçen uçaklarla dolup taştığını söyleyerek COVID-19 salgını nedeniyle uçakların eksilmesiyle yeni çektiği görüntülerinde sadece birkaç uçağa rastladığını bildirdi.

Bardelli, Space Weather’a şunları söyledi: “Milan Malpensa Uluslararası Havaalanı’na sadece 15 km uzaklıkta bulunuyorum. Normalde görüntülerim birçok uçak tarafından çapraz olarak kesiliyor. Ancak en son 11 Mart günü çektiğim fotoğrafta sadece iki tane uçak görünüyor. Ne yazık ki, gökyüzünde uçakların olmaması bizi tecrit etmeye zorlayan Kovid-19 virüsünün bir sonucu. Keşke böyle olmasaydı. Şu an hepimiz evdeyiz ve durumun iyileşmesini bekliyoruz. Ama her şeye rağmen neyse ki gökyüzümüz var.”

İtalya’da mağazaların çok büyük bir kısmı kapatıldı. Okullar da virüsle savaşmak için 10 gün boyunca tatil edildi. Araştırmacılar, 2019 yılının sonunda insanlık üzerine kendini serbest bırakan virüs hakkında daha fazla bilgi edinmek için uğraşıyor ve en son keşif, kişinin virüsü ilk kaptığı noktadan, semptom göstermeye başladığı noktaya kadar olan kuluçka dönemini ortaya çıkardı. Yetkililerin konu hakkındaki çalışmaları son derece titizlikle sürüyor.




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