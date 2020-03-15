Türkiye

Türkiye’de eğlence yerlerine virüs önlemi

15 Mart 2020

Türkiye’de genelge ile corona virüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak.

TC İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine corona virüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi.

İllere gönderilen ek genelge ile corona virüs salgının Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.

Genelgede; corona virüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde; “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri” olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10:00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.




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