İngiltere’de bulunan KKTC vatandaşlarına gelmeyin çağrısı!

Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar ile ilgili açıklama yaptı.

Tatar açıklamasında, İngiltere’de bulunan KKTC vatandaşlarının, zorunlu olmadıkça İngiltere’den ayrılmaması ve KKTC’ye gelmemesi gerektiğini söyledi.

Tatar “Bu zor bir karar, ama anlıyoruz ki İngiltere tedbir almıyor. Dolayısıyla İngiltere bağlantısını bir risk olarak görüyoruz. Geldikleri takdirde 14 gün karantina altında tutulacaktır” dedi.

Salamis Hotel’de karantinada tutulan insanların olduğunu, bu insanların 14 gün boyunca karantina altında kalacağını söyleyen Başbakan Tatar, “Hükümet olarak, Salamis Hotel’de ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdik” dedi.

Seçimin ertelenmesi ile ilgili soruya yanıt veren , “Şu anda seçim düşünecek halim yok. Kimsenin seçimi düşünecek takati kalmadı” dedi.