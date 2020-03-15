KıbrısSpor

DEVPA: Whattsap hattı üzerinden sipariş listeli alışveriş imkanı sağlama kararı aldı

15 Mart 2020
corona virüs korona virüs

DEVPA süpermarket sosyal medya üzerinden Whatsapp hattı üzerinden sipariş listeli alışveriş imkanı sağladığını açıkladı.

Son günlerde yaşanan tüm olumsuzluklardan ötürü, aşırı kaos ve yoğunluğu engellemek amaçlı DEVPA süpermarket olarak whattsap hattı üzerinden sipariş listeli alışveriş imkanı sağlama kararı aldık. Supermarketimiz kapanmayacaktir sadece yogunluğu azaltmak için böyle bir karar aldık.

Markette uzun süre geçirmenizi engellemek ve olası kaosu biraz daha aza indirmek amaçlı 200tl üstü alışverişlerinizi adresinize (Gönyeli-Hamitköy arası) getireceğiz. +905338267140

Koşullar:
🎈8:00-13:00 arasi siparisleriniz alinacaktir. Saat 13:00 dan sonraki siparişler ertesi günü gelecektir.
🎈14:00-18:00 arasi siparisler dağıtılacaktır.
🎈Ödemeler kredi kartı veya nakit yapılabilir. Hem hijyen açısından hemde kapıda daha az oyalanma olması için tercihimiz kredi kartı olacaktır.
🎈Siparişleriniz isim soyismi, liste olarak istediğiniz markalar ile sadece mesaj yolu ile whatsaap hattımızdan alınacaktır.
🎈Yarım saat – 1 saat içerisinde istediğiniz ürünler fiyatları ve elimizde olup olmadığı bilgisi ile yanıtlanacaktır.
🎈Elimizde olmayan ürünler için alternatifler sunulacaktır.
🎈Son halini revize ederek uygun bulduğunuz ürünleri listeleyerek bize yine mesaj olarak atmanız gerekmektedir.
🎈Son revize edilmiş listeniz ile google mapsten yazdığımızda bulunacak adresinizi veya bulunduğunuz evin paylaşımı gerekecektir.
🎈Sipariş alımı Gönyeli-Hamitköy sınırı içinde olup 350 tl den fazla tutan siparişlerde kargo ücreti (8 tl )ücretsiz olacaktır.
🎈Beklenmedik kapasite dışı bir ilgi olursa ilk sipariş listenizi attıktan sonra 15 dakika içerisinde müsait olmadığımız bildirilecektir.
🎈Bu uygulamamız 16-22 mart 2020 tarihleri arasında sürecektir. Gerekli bir uzatma halinde bilgisi verilecektir.
🎈Ve tüm müşterilerimizin bilmesini isteriz ki, böyle bir kararı maalesef beklenmedik sıra dışı doğal etkenlerden dolayı aldık. Biraz hazırlıksız olduğumuzu belirterek bir kusurumuz olursa şimdiden affetmenizi dileriz.

Tüm halkımıza sağlıklı iyi günler dileriz.

KKTC’de Kovid-19 pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi

Zorunlu olanlar dışında geçiş yapan yok

Raflar boşaldı kasalarda kuyruk oluştu

Tedbirler uygulamada

Koronavirüse karşı güçlü bağışıklık sistemi için uzmanlardan “altın tavsiyeler”

Güney sınır kapılarını resmen kapattı!

Harmancı: Uygulanabilir ve erişilebilir bir model

Rogers: Lütfen marketlere doluşmayı bırakalım!

İngiltere’deki Gençlik Örgütü: Virüsün daha fazla yayılmaması için olduğumuz yerde kalmalıyız

KKTC’de bulunan tüm turistler, ülkelerine gönderiliyor

KSP: Olağanüstü koşullar, olağanüstü önlemlerle aşılabilir

Polis, koronavirüsle ilgili kararlara uymayan restoran işletmecisine yasal işlem ve soruşturma başlattı

 

Pilli: Ülkeye gelecek her kişinin 14 gün evinde izolasyon altında tutulması yasal zorunluluk

Cumhurbaşkanlığı: Sınır kapıları Kıbrıslı Türklere açık olmaya devam edecek

Denktaş: Seçimi bir yıl erteleyelim

Erhürman: Yurt dışından gelen vatandaşlar “ev karantinası” uygulamasına özen göstermeli

Şahali: Türkiye’den gelen 71 tır şöförü serbestçe dolaşıyor

Cumhurbaşkanlığı’nın koronavirüsü ile mücadele için BM, AB ve UNDP nezdindeki girişimleri devam ediyor

Sağlık Bakanlığı açıklaması

Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı

Akıncı: Önemli olan sadece ve sadece halkımızın sağlığıdır

Bilim kurul toplantılarını sürdürüyor

Akıncı, yurttaşlara olağanüstü durumun gerektirdiği hal ve tavra girmelerini önerdi

Taçoy, halkı kurallara uymaya çağırdı

Tel-Sen: ‘On call’ müdahale dışında hiçbir şekilde çalışmayacağız

GSM operatörlerinin birer iletişim noktası 27 Mart’a kadar açık olacak

Başkentin sokakları boş… Marketlere ilgi yoğunluk azalsa da devam ediyor

Değirmenlik Belediyesi “Koronavirüs (COVID-19)” için yoğun tedbir aldı!

Amcaoğlu: Müdürlükler ve şubelerde işlerin aksamaması için tedbirler alındı

İçişleri Bakanlığı: Tutuklu ve mahkumların aileleri müsterih olsun

Tatar, muhasip ve murakıplardan oluşan bir heyetle görüştü

Yurt dışı temsilcilikleride acil durum hatları hizmete girdi

Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı. Alınan kararlar açıklanıyor…

Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantısında alınan kararları açıklıyor…

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Bilim kurul toplantılarını sürdürüyor

Bilim kurul toplantılarını sürdürüyor

15 Mart 2020
Photo of Akıncı: Önemli olan sadece ve sadece halkımızın sağlığıdır

Akıncı: Önemli olan sadece ve sadece halkımızın sağlığıdır

15 Mart 2020
Photo of Dikkat sis var!

Dikkat sis var!

15 Mart 2020
Photo of Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı

Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı

15 Mart 2020
Photo of Basın Örgütleri: Gazetecinin habere ulaşma hakkı, toplumun bilgiye ulaşma özgürlüğüdür

Basın Örgütleri: Gazetecinin habere ulaşma hakkı, toplumun bilgiye ulaşma özgürlüğüdür

15 Mart 2020
Photo of Sağlık Bakanlığı açıklaması

Sağlık Bakanlığı açıklaması

15 Mart 2020
Photo of Cumhurbaşkanlığı’nın koronavirüsü ile mücadele için BM, AB ve UNDP nezdindeki girişimleri devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı’nın koronavirüsü ile mücadele için BM, AB ve UNDP nezdindeki girişimleri devam ediyor

15 Mart 2020
Photo of Şahali: Türkiye’den gelen 71 tır şöförü serbestçe dolaşıyor

Şahali: Türkiye’den gelen 71 tır şöförü serbestçe dolaşıyor

15 Mart 2020
Photo of Erhürman: Yurt dışından gelen vatandaşlar “ev karantinası” uygulamasına özen göstermeli

Erhürman: Yurt dışından gelen vatandaşlar “ev karantinası” uygulamasına özen göstermeli

15 Mart 2020
Photo of Ezequiel Garay da Koronavirüs’e yakalandı

Ezequiel Garay da Koronavirüs’e yakalandı

15 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı