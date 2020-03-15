DEVPA: Whattsap hattı üzerinden sipariş listeli alışveriş imkanı sağlama kararı aldı

DEVPA süpermarket sosyal medya üzerinden Whatsapp hattı üzerinden sipariş listeli alışveriş imkanı sağladığını açıkladı.
Son günlerde yaşanan tüm olumsuzluklardan ötürü, aşırı kaos ve yoğunluğu engellemek amaçlı DEVPA süpermarket olarak whattsap hattı üzerinden sipariş listeli alışveriş imkanı sağlama kararı aldık. Supermarketimiz kapanmayacaktir sadece yogunluğu azaltmak için böyle bir karar aldık.
Markette uzun süre geçirmenizi engellemek ve olası kaosu biraz daha aza indirmek amaçlı 200tl üstü alışverişlerinizi adresinize (Gönyeli-Hamitköy arası) getireceğiz. +905338267140
Koşullar:
🎈8:00-13:00 arasi siparisleriniz alinacaktir. Saat 13:00 dan sonraki siparişler ertesi günü gelecektir.
🎈14:00-18:00 arasi siparisler dağıtılacaktır.
🎈Ödemeler kredi kartı veya nakit yapılabilir. Hem hijyen açısından hemde kapıda daha az oyalanma olması için tercihimiz kredi kartı olacaktır.
🎈Siparişleriniz isim soyismi, liste olarak istediğiniz markalar ile sadece mesaj yolu ile whatsaap hattımızdan alınacaktır.
🎈Yarım saat – 1 saat içerisinde istediğiniz ürünler fiyatları ve elimizde olup olmadığı bilgisi ile yanıtlanacaktır.
🎈Elimizde olmayan ürünler için alternatifler sunulacaktır.
🎈Son halini revize ederek uygun bulduğunuz ürünleri listeleyerek bize yine mesaj olarak atmanız gerekmektedir.
🎈Son revize edilmiş listeniz ile google mapsten yazdığımızda bulunacak adresinizi veya bulunduğunuz evin paylaşımı gerekecektir.
🎈Sipariş alımı Gönyeli-Hamitköy sınırı içinde olup 350 tl den fazla tutan siparişlerde kargo ücreti (8 tl )ücretsiz olacaktır.
🎈Beklenmedik kapasite dışı bir ilgi olursa ilk sipariş listenizi attıktan sonra 15 dakika içerisinde müsait olmadığımız bildirilecektir.
🎈Bu uygulamamız 16-22 mart 2020 tarihleri arasında sürecektir. Gerekli bir uzatma halinde bilgisi verilecektir.
🎈Ve tüm müşterilerimizin bilmesini isteriz ki, böyle bir kararı maalesef beklenmedik sıra dışı doğal etkenlerden dolayı aldık. Biraz hazırlıksız olduğumuzu belirterek bir kusurumuz olursa şimdiden affetmenizi dileriz.
Tüm halkımıza sağlıklı iyi günler dileriz.
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