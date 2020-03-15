Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “seçimin benim açımdan zerre kadar önemi yoktur” dedi.

Özersay’a, koronavirüsle ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladığı basın toplantısında, DP milletvekili Serdar Denktaş’ın “Seçimi 1 yıl erteleyelim, salgınla mücadeleye odaklanalım” şeklindeki açıklaması da soruldu.

“Seçimin benim açımdan zerre kadar önemi yok” diyen Özersay, “seçimin ertelenmesi de dahil her şeye açığım” dedi.

Özersay şu açıklamayı yaptı:

“Bu konuda Bakanlar Kurulu adına bir şey söylemem ama Kudret Özersay olarak şunu söyleyebilirim ki hiçbir şey toplumun sağlığından, bu ülkenin ve Kıbrıs Türk halkının geleceğinden daha önemli değildir. Bu nedenle seçimlerin hiçbir önemi yoktur. Seçimlerin ertelenmesi de dahil olmak üzere her şeye açığım. Herhangi bir zamanda, hatta en erken zamanda bunun değerlendirilmesinin de yararlı olacağını düşünüyorum. Seçimin gerçekten bir önemi kalmamıştır. İçinde bulunduğumuz durum bu ülkenin geleceğiyle, toplumun sağlığı ile çocuklarımızın, insanlarımızın hayatıyla ilgilidir. Seçimin benim açımdan zerre kadar önemi yoktur.”

“Bu konu Bakanlar Kurulu’nda konuşulmadı mı?” sorusu üzerine Özersay, bu konuda bir değerlendirme yapılmadığını söyledi, “Her siyasi düşüncesini de değerlendirmesini de söyleyebilir diye düşünüyorum bu aşamada Bakanlar Kurulu adına bir şey söyleyebilecek durumda değilim” yanıtını verdi.