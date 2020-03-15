KıbrısManşet

Özersay: Seçimin benim açımdan zerre kadar önemi yoktur

15 Mart 2020

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “seçimin benim açımdan zerre kadar önemi yoktur” dedi.

Özersay’a, koronavirüsle ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladığı basın toplantısında, DP milletvekili Serdar Denktaş’ın “Seçimi 1 yıl erteleyelim, salgınla mücadeleye odaklanalım” şeklindeki açıklaması da soruldu.

“Seçimin benim açımdan zerre kadar önemi yok” diyen Özersay, “seçimin ertelenmesi de dahil her şeye açığım” dedi.

Özersay şu açıklamayı yaptı:

“Bu konuda Bakanlar Kurulu adına bir şey söylemem ama Kudret Özersay olarak şunu söyleyebilirim ki hiçbir şey toplumun sağlığından, bu ülkenin ve Kıbrıs Türk halkının geleceğinden daha önemli değildir. Bu nedenle seçimlerin hiçbir önemi yoktur. Seçimlerin ertelenmesi de dahil olmak üzere her şeye açığım. Herhangi bir zamanda, hatta en erken zamanda bunun değerlendirilmesinin de yararlı olacağını düşünüyorum. Seçimin gerçekten bir önemi kalmamıştır. İçinde bulunduğumuz durum bu ülkenin geleceğiyle, toplumun sağlığı ile çocuklarımızın, insanlarımızın hayatıyla ilgilidir. Seçimin benim açımdan zerre kadar önemi yoktur.”

“Bu konu Bakanlar Kurulu’nda konuşulmadı mı?” sorusu üzerine Özersay, bu konuda bir değerlendirme yapılmadığını söyledi, “Her siyasi düşüncesini de değerlendirmesini de söyleyebilir diye düşünüyorum bu aşamada Bakanlar Kurulu adına bir şey söyleyebilecek durumda değilim” yanıtını verdi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Akıncı: Önemli olan sadece ve sadece halkımızın sağlığıdır

Akıncı: Önemli olan sadece ve sadece halkımızın sağlığıdır

15 Mart 2020
Photo of Dikkat sis var!

Dikkat sis var!

15 Mart 2020
Photo of Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı

Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı

15 Mart 2020
Photo of Basın Örgütleri: Gazetecinin habere ulaşma hakkı, toplumun bilgiye ulaşma özgürlüğüdür

Basın Örgütleri: Gazetecinin habere ulaşma hakkı, toplumun bilgiye ulaşma özgürlüğüdür

15 Mart 2020
Photo of Sağlık Bakanlığı açıklaması

Sağlık Bakanlığı açıklaması

15 Mart 2020
Photo of Cumhurbaşkanlığı’nın koronavirüsü ile mücadele için BM, AB ve UNDP nezdindeki girişimleri devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı’nın koronavirüsü ile mücadele için BM, AB ve UNDP nezdindeki girişimleri devam ediyor

15 Mart 2020
Photo of Şahali: Türkiye’den gelen 71 tır şöförü serbestçe dolaşıyor

Şahali: Türkiye’den gelen 71 tır şöförü serbestçe dolaşıyor

15 Mart 2020
Photo of Erhürman: Yurt dışından gelen vatandaşlar “ev karantinası” uygulamasına özen göstermeli

Erhürman: Yurt dışından gelen vatandaşlar “ev karantinası” uygulamasına özen göstermeli

15 Mart 2020
Photo of Denktaş: Seçimi bir yıl erteleyelim

Denktaş: Seçimi bir yıl erteleyelim

15 Mart 2020
Photo of Cumhurbaşkanlığı: Sınır kapıları Kıbrıslı Türklere açık olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı: Sınır kapıları Kıbrıslı Türklere açık olmaya devam edecek

15 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı