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Güneyde 7 korona virüs vakası daha

15 Mart 2020
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Güney Kıbrıs’ta 7 yeni korona virüs vakası daha açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 33 oldu..Rum Sağlık Bakanlığı tarafından Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden alınan son bilgilerle yapılan güncellemeye göre, yedi yeni koronavirüs vakası doğrulandı ve onaylanan vaka sayısı 33’e ulaştı.

Son vakaların, İngiltere’den dönen ve ev hapsine alınmış olan beş kişi ile önceki gün tespit edilen teyit edilmiş bir vakayla yakın temasta olan ve yine ev hapsine alınmış olan iki kişi olduğu açıklandı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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