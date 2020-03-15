Türk Profesör: Corona virüsü, kontrol edilemezse 2-3 milyar insana bulaşabilir

ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, Corona virüsüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Corona virüsü konusunda inanılmaz bir bilimsel ilerleme olduğunu söyleyen Unutmaz, virüs kontrol altına alınmazsa ortaya çıkabilecek tablo hakkında da konuştu.

Enfeksiyon hastalıkları ve insan bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan Prof. Dr. Derya Unutmaz, 1.600 kişinin çalıştığı Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak görev yapıyor.

Prof. Dr. Unutmaz; Türkiye’nin, ABD ve pek çok Avrupa ülkesinin tam tersine Corona virüsü salgınında zamanında ve çok doğru adımlar attığını söyleyerek “Bu noktadan sonra salgını kontrol etmenin yolu, mümkün mertebe çok test yapmak. Örneğin yurt dışından giriş yapan herkese, bunların temas ettiği kişilere, hastanelerde tüm sağlık personeline test yapılmalı” şeklinde konuştu.

Güney Kore ve İtalya örneği:

Güney Kore ve İtalya’ya işaret eden Derya Unutmaz, “Güney Kore 200.000’den fazla kişiye test yaptı ve daha semptomlar oluşmadan birçok kişiyi bu şekilde izole etti. Tüm kalabalık faaliyetleri ve okulları tatil etmek, çok doğru ve yerinde bir karar. İtalya ve hatta ABD, Avrupa’nın birçok ülkesi, bu konuda çok geç kaldı. 2-3 haftalık gecikme bile çok kritik. Bir de bu testi yaptırmak isteyenler için seyyar çadır veya ayrı bölümler oluşturulması, hastanelerde yayılmasını da önler” ifadelerini kullandı.

Corona virüsü, tüm dünyayı etkisi altına almış durumda ve binlerce ölüme yol açtı. Salgının yayılımının önlenmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Unutmaz, “Eğer kontrol edilemezse maalesef 2-3 milyar insan Corona virüsüyle enfekte olacaktır. Bu nedenle ölüm oranı düşük olsa bile sağlık sistemlerinin çökmesi gibi bir tehlike var. Halkın bilimsel uyarıları ciddiye alıp kişisel önlemlerini sıkı tutması gerekiyor. Aşı kesinlikle geliştirilecek, ondan şüphem yok; şimdiden çok umut verici çalışmalar var” diyerek görüşlerini aktardı.

‘Sıcak havalara güvenmeyin’ uyarısı:

‘Hava ısınınca virüsün etkisi azalacak’ yönündeki görüşlerin doğruyu yansıtmadığını belirten Prof. Dr. Unutmaz, uyarılarını şöyle noktaladı: “Bu oldukça spekülatif bir konu çünkü bu virüsü henüz yeterince tanımıyoruz. Örneğin 17 yıl önceki SARS, hava ısındığı için azalmadı, çok büyük önlemler alınarak kontrol edildiği için durduruldu. Belki havadaki nem oranı daha önemli olabilir fakat bu da pek bilinmiyor. Yani havaların sıcaklığına güvenmeyelim, ne olacağını kimse tam bilmiyor.”