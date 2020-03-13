Kıbrıs

 Özelde Kovid-19 tahlili yapılmıyor

13 Mart 2020

Tıp Laboratuvar Uzmanları  Derneği’nden vatandaşlara uyarı:

Tıp Laboratuvar Uzmanları  Derneği Koronavirüs teşhis ve tedavisinin tamamen Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Karantina Merkezi’nin yetki ve sorumluluğunda olduğunu kaydetti ve bu konuda laboratuvarlara yapılan tahlil müracaatlarını kabul etmediklerini duyurdu.

Dernek Başkanı Metin Erduran yazılı açıklamasında, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetleri olanların 0533 850 11 88  ve 0548 850 11 88 numaralı telefonlardan Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibine ulaşması istendi.

 




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