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Laboratuvarlar koronavirüs tahlillerini kabul etmiyor

12 Mart 2020
Koronavirüs ilüstrasyonu

Tıp Laboratuvar Uzmanları Derneği Koronavirüs teşhis ve tedavisinin tamamen Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Karantina Merkezi’nin yetki ve sorumluluğunda olduğunu kaydetti ve bu konuda laboratuvarlara yapılan tahlil müracaatlarını kabul etmediklerini duyurdu.

Dernek Başkanı Metin Erduran yazılı açıklamasında, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetleri olanların 0533 850 11 88 ve 0548 850 11 88 numaralı telefonlardan Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibine ulaşması istendi.




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