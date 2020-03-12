“Durum vahim, iflaslar olabilir”

KKTC’de ilk Kovid-19 vakasının açıklanmasıyla birlikte 3 otelin karantinaya alınması, gözleri turizm sektörüne çevirdi. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, Havadis’e konuştu:

“İFLAS RİSKİ YÜKSEK”: KKTC turizmi açısından, durumun çok vahim olduğunu, küçük, büyük tüm acente ve otellerin riskle karşı karşıya kaldığını söyleyen Tolun, “iflas riski çok yüksek. Bu iflaslar başlarsa, devlet vergi alamayacak, bütün toplum etkilenecek” dedi

YALAN HABERE DAVA: Halkın, sosyal medyada bilinçsizce yalan haberler yaymasından şikâyet eden Tolun, “kendi kendimizi baltalıyoruz. Bu haberler, rezervasyon iptallerini de beraberinde getiriyor” diyerek, bakanlığın duruma el atması gerektiğini, birlik olarak da yalan haber yapanlara dava açacaklarını belirtti

Pınar BARUT

Ülkemizde, Kovid-19 vakası görülmeden önce dahi, turizm sektörü virüsün kötü ününden nasibini almış ve turizm rezervasyonlarında yüzde 50’ye varan düşüşler yaşanmıştı.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, o dönemde, KKTC Sağlık Bakanlığı ve Rum Yönetimi’ni, korkutan açıklamalar yapmak ve kapıları kapatmakla suçlamış, atılan bu adımları, rezervasyonlardaki düşüşün en büyük sebebi olarak göstermişti.

Geçtiğimiz günlerde, ülkemize turistik amaçlı gelen Alman kafilesinden bir turistin, Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve kafilenin kaldığı 3 otelin karantinaya alınması, turizmde işleri iyice çıkmaza soktu.

Havadis’e konuşan Tolun, turizmde durumun vahim boyutlarda olduğunu, iflasların yaşanabileceğini ileri sürdü.

Tolun: Virüsün gelmesi kaçınılmazdı, tedbirsizlik değil

Tolun, Kovid-19’a karşı, her ülkede olduğu gibi, KKTC’de de tedbirlerin alındığını, buna rağmen, virüsün, 14 günlük bir kuluçka dönemi olmasından dolayı virüsün adaya girdiğini savunarak,

“Kişi, ülkeye giriş yaptıktan sonra da hastalık nüksedebilir. Dolayısıyla virüsün bizde de görülmesini tedbirsizlik olarak görmüyorum” dedi.

Telaşa kapılacak bir noktada olmadığımızı öne süren Tolun, ölümle sonuçlanan bir vaka yaşanmasının ayrıca sevindirici olduğunu söyledi.

“Alınan tedbirler çok ağır”

KKTC’de, korona virüse karşı alınan tedbirlerin, çok ağır olduğunu ileri süren Tolun, charter uçuşlarının tamamen durdurulmasının doğru bir karar olmadığını savundu.

Tolun: Bakanlar Kurulu tüm charter uçuşlarını durdurma kararını, sadece 1 pozitif vaka var diye aldı. Ölüm yok, salgın yok. Dolayısıyla, durumu olduğundan daha vahim gösterecek şekilde tedbir alınmaması gerekirdi

“12 kişilik grupta korona virüs olur da 10 kişilik grupta olmaz mı?”

Tolun, Bakanlar Kurulu’nun, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, Güney Kıbrıs’tan gelecek olan 10 kişiden fazla sayıdaki grupları kabul etmeme kararını da eleştirdi.

“Ne yani? 12 kişilik grupta korona virüs olma ihtimali var da, 10 kişilik grupta yok mu?” diyen Tolun, Rum tarafından yapılan olan tüm rezervasyonların, bu sebeple iptal edildiğini ileri sürdü.

“İflas riski çok yüksek”

KKTC turizmi açısından, şu an durumun çok vahim bir noktada olduğunu söyleyen Tolun, küçük, büyük tüm acente ve otellerin riskle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

“İflas riski çok yüksek. Bu iflaslar başlarsa, devlet vergi alamayacak ve bundan bütün toplum etkilenecek” diyen Tolun, Sağlık Bakanlığı’na yaptıkları öneriden de bahsetti: Biz Sağlık Bakanlığı’na, Girne’de kapalı olan bir otelin, temizlenip, karantina oteli olarak alınması konusunda öneri sunduk.

Vakaların buraya taşınıp, karantinaya alınmasını söyledik. Çünkü turizm de durum çok vahim. Çalışır otellerin karantinaya alınması durumu daha da kötü hale getiriyor

“Yalan haber yapanlara dava açıyoruz”

Tolun, halkın sosyal medyada bilinçsizce yalan haberler yaymasından şikâyet etti.

“Kendi kendimizi baltalıyoruz” diyen Tolun, bu yalan haberlerin, rezervasyon iptallerine ve yeni rezervasyonların yapılmamasına sebep olduğunu iddia etti.

Tolun: Çağrıda bulunuyorum, kimse ilgili bakanlıkların dışındaki haberlere itibar etmesin. Dün 6-7 otelimiz hakkında, karantinaya alındıkları ya da kapatıldıkları yönünde yalan haberler çıktı. Basında da bunu yapanlar oldu

Yalan haberlerin ilgili bakanlıklar tarafından takip edilmesi gerektiğini söyleyen Tolun, birlik olarak, bu tür haberleri yapanları listelemeye başladıklarını belirtti.

Tolun: Belirlediklerimize dava açacağız. Bu nedenle herkesi uyarıyoruz. Yarın kendilerini mahkemede bulduklarında, şaşırmasınlar