Eşine fiziksel şiddet uygulayan doktora hapislik

Lefkoşa’da eşinin kafasında tabak kıran Op. Dr. Erol Dülger, “Ciddi darp” suçundan mahkum edilerek 2 ay hapislikle cezalandırıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da eşinin kafasında tabak kıran Op. Dr. Erol Dülger aleyhindeki davanın kararını dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer açıkladı. “Ciddi darp” suçuyla itham edilen Dülger, suçlamaları kabul etti. Yargıç Temay Sağer, Dülger’in işlediği “ciddi darp” suçunun üç yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti.

Sağer, doktor olan ve örnek bir kişi olması beklenen sanığın, müştekinin kafasına tabak fırlatmasını, aile içi şiddet uygulamasını ve bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez ayni müştekiye şiddet uygulamasını aleyhine değerlendirdiğinin altını çizdi.

Sağer, müştekinin şikâyetini geri çekmesini ve 4 çocuk babası olmasını lehine değerlendirdiğini belirtti.

Tüm hususlara değinen Sağer, sanığa iki ay hapis cezası verdiğini açıkladı.