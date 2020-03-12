Böyle giderse kıtlık olacak

Koronavirüs paniği ile alışveriş arabalarını dolduran vatandaş, saatler içinde market raflarını boşalttı. Birçok ürün stoklarda da tükendi

STOKLAR DA AZALIYOR: KKTC’de ilk koronavirüs vakasının saptanması ile süpermarketlerde yaşanan hareketlilik dün de devam etti. Vatandaş, panik halinde alışveriş yaptı, market reyonları bir boşaldı bir doldu. Reyonlarda biten birçok ürün marketlerin depolarında da hızla azalıyor

ANTİSEPTİKLER TÜKENDİ: Koronavirüs paniği ile alışverişe hücum eden vatandaş, süpermarketlerin bakliyat, temizlik, hayvansal ürünler ve unlu mamuller reyonlarını boşalttı. Alkol ve alkol bazlı el antiseptikleri ise ne Türkiye ne de KKTC stoklarında kaldı

İTHALE KOVİD ENGELİ: Dünyayı tehdit eden koronavirüs, ticareti de etkiledi. Avrupa ve Asya’dan mal tedariki durma noktasına geldi. T.C. Hükümeti’nin, Mersin Limanı’nda aldığı tedbirlerden dolayı gemi trafiğinde sıkıntılar yaşanıyor, malların KKTC’ye gelmesi zorlaşıyor…

MARKETLER BİRLİĞİ UYARDI: Marketler Birliği, vatandaşları panik halinde alışveriş yapmamaları konusunda uyardı. Temel gıda maddelerinde kıtlık olmadığına dikkati çeken Marketler Birliği, fahiş fiyat uygulamalarının da ihbar edilmesini istedi

Duygu ALAN

Koronavirüs nedeni ile dünya genelinde binlerce kişi hayatını kaybetti, birçok ülkede hayat koronovirüse karşı alınan tedbirler nedeni ile durdu. Koronavirüs, ticareti de olumsuz etkiledi.

Avrupa ve Asya’dan KKTC’ye mal tedariki durma noktasına geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mersin Limanı’nda aldığı tedbirlerden dolayı gemi trafiğinde sıkıntılar yaşanıyor. Bu da Avrupa ve Asya’dan ithal edilen malların KKTC’ye getirilmesini güçleştiriliyor.

Marketlerde izdiham

KKTC’de ilk koronavirüs vakasının saptanması ile önceki gün ülkede kaos yaşandı. Vatandaş önce maske, eldiven ve dezenfektan almak için eczanelerde uzun kuyruk oluşturdu, ardından süpermarketlere koştu.

Süpermarketlerin, bakliyat, temizlik ve hayvansal ürünler ile unlu mamuller reyonları, önceki gün saatler içinde boşaltıldı, işletmeciler depolarına yöneldi.

Süpermarketlerdeki hareketlilik dün de devam etti.

Eline alışveriş sepetini alan, tuvalet kağıtları, ev temizlik ürünleri, alkol bazlı el antiseptikleri, yumurta, süt, bakliyat ve unlu mamullerin olduğu reyonlara koştu.

Süpermarketlerin reyonlarda biten birçok ürün marketlerin depolarında da azaldı.

Alkol bitti

Süpermarketlerin ne reyonlarında ne de stoklarında alkol ve alkol bazlı antiseptikler kalmadı. Havadis’e konuşan bazı süpermarketlerin işletmecileri, “Koronavirüse tedbir amaçlı alkol ve alkol bazlı antiseptiklere aşırı talep oldu. Reyonlarda da stoklarımızda da hatta Türkiye’de de alkol ve alkol bazlı antiseptikler tükendi” dedi.

Yenisi gelmeyebilir

Süpermarketler, bir günde, bir haftalık satış rakamlarına ulaştı ama bu durum işletmecileri pek de memnun etmedi.

Havadis’e konuşan bazı süpermarketlerin işletmecileri, genelde marketlerin ürünleri 2 ay yetecek kadar stokladıklarını ancak, marketlerde yaşanan izdihamla birçok ürünün tükendiğini, birçoğunun da tükenme noktasına geldiği belirterek, “Bugün sipariş verilse 15 gün sonra ürün elimizde olur. İthal ürünlerde de sıkıntı var” dedi

Havadis’e konuşan işletmeciler, “Paniğin devamı halinde ne reyonlarda ne de stoklarda ürün kalmayacak, ülkede çok ciddi sıkıntı yaşanacak” diye uyardı.

Durum buğday, İtalyan pirinci, konserve mısır, mantar, balık

Bazı işletmeciler, stokların yenilenmeyeceği endişesinin gerçek olmasının işten bile olmadığını söyledi.

Süpermarket işletmecileri, toptancıların bazı yabancı menşeli ürünleri bulmakta sıkıntı yaşadığını belirterek, Avrupa ve Asya’dan ithal edilen özellikle konserve mısır, konserve balık, konserve mantar, durum buğday ve İtalyan pirincinin ülkeye gelmediğini kaydetti.

Marketler Birliği: Kıtlık yok

Marketler Birliği, dün bir yazılı açıklama yaparak, vatandaşları panik halinde alışveriş yapmamaları konusunda uyardı. Temel ihtiyaç malzemeleri ve temel gıda ürünlerinde kıtlık olmadığına dikkat çeken Marketler Birliği, fahiş fiyat uygulamalarının da ihbar edilmesini istedi.

Marketler Birliği’nin açıklaması şöyle:

“Bir Alman turistte tespit edilen yeni tip Corona virüs (Covid-19) ve ardından tedbir amaçlı olarak

kapatılan okulların, kreşlerin ardından marketlerde büyük bir izdiham yaşandı. Birçok markette

neredeyse temel tüketim maddeleri silindi, süpürüldü. Bu nedenle böyle bir endişeye gerek olmadığı

açıklaması yapmak ihtiyacı duyduk.

Temel ihtiyaç malzemeleri ve temel gıda ürünlerinde ülkemizde herhangi bir kıtlık yoktur. Gerek

birliğimize bağlı orta ölçekli marketlerde, gerekse ithalatçı/üretici şirketlerde halkımızın temel

ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek stoklar mevcuttur. Temel gıda ve temel tüketim

malzemelerinde kıtlık ve fiyat artışlarının yaşanmasını gerektirecek bir durum olmadığını ancak bu

doğrultuda yapılan şikayetlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ve gerek ALO171 – KKTC

Tüketici Şikayet Hattı’na gerekse de Odamıza (KTEZO) şikayetlerin iletilebileceğini halkımıza

duyururuz.”