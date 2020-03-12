Bakan Pilli: Şu an itibariyle yeni vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken saat 13.00 sıralarında açıklama yaptı ve “Şu an itibarıyla, açıklanan bir vaka dışında ülkemizde koronavirüs vakası yok. Tüm gelişmeler şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor” dedi.
Bakanlık basın bürosu aracılığıyla açıklama yapan Bakan Pilli, şu an itibarıyla ülkede açıklanan vaka dışında pozitif bir vaka bulunmadığını, bu süreçte tüm gelişmelerin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini kaydetti.
Pilli, bakanlığın aldığı tedbirlerin de aynı şekilde uygulandığını bildirdi.
İşte Bakanlar Kurulu kararları
Tüm spor müsabakaları 22 Mart’ a kadar iptal edildi
Okullar 22 Mart’a kadar tatil edildi
Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapıları 22 Mart’a kadar geçişlere kapanacak
Tüm müze ve ören yerleri 1 Nisan’a kadar ziyaret kapatıldı
YDü ve YDK Uzaktan Eğitim Sistemine geçiyor…
Güneyde daha sert tedbirler alınacak
Dolar 6.22 lira, euro 7.03 lira, sterlin 7.98 lirada
LTB’den 65 yaş ve üzeri kişiler için önlem
Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında toplandı
“Durum vahim, iflaslar olabilir”
Güneyde 4 yaşındaki çocukta korona virüs şüphesi
Yunanistan’da corona virüsten ilk ölüm
Güney’de coronavirüs vaka sayısısı 7’ye yükseldi
Besim: OHAL ilan edilmeli
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda kapsamlı dezenfekte işlemi başlattı