Okullar 22 Mart’a kadar tatil edildi

Bakanlar Kurulu’nun, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında, Kovid-19’a karsı ek tedbirler gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantısı sona erdi. Toplantıda alınan kararları açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, değerlendirilecek konuların bitmediğini ve toplantının devam ettiğini söyleyerek, şu ana kadar alınmış kararları açıkladı.

1- Akyar ve Yeşilırmak kara geçiş kapıları 22 Mart’ kadar geçişlere kapatıldı. BM yetkililerine de, spesifik olmayan ama bazı kapıların kapatılacağına dair bilgi paylaşmıştık

2- Fransa, İspanya, Hong Kong, Almanya, Yunanistan, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, Belçika, Singapur, Katar ve Bahreyn’den gelecek olan yolcuların, tüm kara, deniz ve hava kapılarından geçişi yasaklandı

3- Muhaceret izinli olanlar, ülkemize giriş yapabilecek. Ama evlerinde, 14 günlük karantina süreci geçirecek ve gözlem altında tutulacak. Buna uymayanlar, ‘Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’ uyarında cezalandırılacak. Bu karar 1 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli

4- Tüm okulların, kreş, üniversite, dershane ve etütler dâhil olmak üzere, 15 Mart 2020’ye kadar alınan kapatılması kararı, 22 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı kadar kapalı olacak

5- 3 Nisan 2020 tarihine kadar, tüm okullardaki, bütün sportif, kültürel ve sosyal aktiviteler askıya alındı

6- Ülke genelindeki, tüm sinema, tiyatro, konser, festival ve miting gibi kitle toplantıları 22 Mart 2020 tarihine kadar iptal edildi

7- Ülke genelindeki tüm spor müsabakaları 22 Mart 2020 tarihine kadar iptal edildi

8- Yabancıların, yeni ‘Ön Çalışma İzni’ almaları 22 Mart 2020 tarihine kadar durduruldu

9- ‘Mal ve Hizmetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Emirnamesinde’ değişiklik yapılarak, tıbbı maske, eldiven, dezenfektanlar, antiseptik ve alkoller, denetimli mal olarak ilan edildi.