FutbolSpor

Doğan beraberlikle turladı: 2-2

12 Mart 2020

 

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Necmi Bulut, Mehmet Volkan Çelik

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem Ateş, Aydın Aygın, Serhan Önet, Çağrı Kıral, Kenan Oshan, (Dk.60 Rasaq Akanni), Koral Saymaz, Erdinç Börekçi, (Dk.77 Selim Saygı), Sercan Demirman, Jonathan Weston, Ali Savaşan, Bılly Mıchael (Dk.88 Ali Akbulut)

Göçmenköy: Ozan Moroğlu, Rifat Kanıöz, Lawal Murtadah Oladıpupo, Fikret Yağcıoğlu, Erol Aksunlar, John Okolı, Ömer Engin Gül, (Dk.80 Kadir Çetinkaya), Mevlüt Önal, (Dk.65 Ali Üçtaş), Kenneth Ngwoke, Rahmi Çelik, Ahmet Hatay

Goller: Dk.45 Kenan Oshan, Dk.66 Jonathan Weston (DTB) Dk.64 Kenneth Ngwoke, Dk.89 Rahmi Çelik (Göçmenköy)

Kırmızı kart: Dk.45 Kemal Uçaner (yedek kulübesinden)(Göçmenköy)

 

Nicosia Group sponsorluğunda düzenlenen Kıbrıs Kupası çeyrek final ikinci maçında Doğan Türk Birliği Göçmenköy’ü konuk etti. İlk maçı başkentte 1-0 kazanan Doğan rövanş maçında ilk devrenin son dakikasında Kenan Oshan ile 1-0 öne geçti ve devre böyle bitti. Doğan Türk Birliği’nin attığı gol sonrasında Göçmenköy yedek kulübesinde yer alan Kemal Uçaner, Doğan yedek kulübesi ile girdiği diyalog sonrası kırmızı kartla saha dışına gönderilirken Kemal’ın tribünlere çıkarken Göçmenköy taraftarları ile polis arasındaki diyalog ve tartışma büyük olaylara neden oldu ve devre arasında görmek istemediğimiz kavgalar yaşandı. Polis ile Göçmenköylüler arasında yaşanan olaylarda yaralananlar da oldu.

 

İkinci devreye Doğan daha iyi başlarken Göçmenköy 64.dakikada Kenneth ile golü buldu ve durumu 1-1’e getirdi. Bu golden iki dakika sonra, Jonathan Weston ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçiren golü kaydetti. 89.dakikada Göçmenköy’den Rahmi Çelik bir kez daha beraberliği sağladı ve Göçmenköy’e tur için 1 gol yetiyordu. Son anlardaki ataklar golle sonuçlanmayınca maç 2-2 biterek Doğan yarı final biletini alan takım oldu.

 

 




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