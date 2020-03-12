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McLaren, Avustralya Grand Prix’inden çekildi

12 Mart 2020

Formula 1 takımlarından McLaren, yeni tip corona virüs nedeniyle Avustralya Grand Prix’sinden çekildiğini duyurdu.

Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanının yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu koşulacak sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix’sinde yer almayacaklarını bildirdi.

Açıklamada, çalışanın karantinaya alındığı ve takım kararının Formula 1 ve FIA yönetimiyle paylaşıldığı aktarıldı.

17-19 Nisan tarihlerinde Çin’in ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

Bahreyn’de 20-22 Mart tarihlerinde koşulacak sezonun ikinci grand prix’si ise artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix’si, 1950’den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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