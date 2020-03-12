Futbolcular mahkemede

20 Temmuz Stadı’nda dün oynanan Göçmenköy-Doğan Türk Birliği çeyrek final rövanş maçında tribünlerde yaşanan taraftar-polis kavgası sonunda göz altına alınan kişiler mahkemeye çıkartıldı.
5 polisi darp ettikleri iddia edilen Mahsun Yıldırım, Mehmet Emin Yıldırım, Kemal Yıldırım, Joseph Obidiaso, Kemal Uçaner, Muhammet Yeşilyaylalı mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlıların polis Kemal Berto’nun burnunu kırdığı, üniformasını yırttığını ve küfürler savurduğunu aktardı.