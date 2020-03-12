Sağlık Bakanlığı’nda olağanüstü toplantı

Sağlık Bakanlığı’nın çağrısıyla bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli başkanlığında olağan üstü toplantı gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Merkez Kaymakamı Ahmet Aslan, Sivil Savunma Teşkilat başkan yardımcısı ve polis muhaceret yetkilileri katıldı.
Toplantıda İlçe Emniyet kurullarının derhal toplanıp bazı kararları uygulamaya koyması kararlaştırıldı.
Toplantıda ayrıca, her ilçede özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarında hijyen şartlarına yönelik genel denetimlerin yapılması, hijyen şartlarının denetlenmesi, ihtiyaç duyulan alanların ilaçlanarak, karantinaya alınması, muhtemel vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemlerin alınması ve hazırlıkların yapılması kararı alındı.
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