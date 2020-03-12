Türkiye’de okullar pazartesiden itibaren tatil

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki corona virüs toplantısı sona erdi, toplantı 5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın toplantının ardından açıklama yapıyor. Kalın, okulların 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta, üniversitelerin ise 3 hafta boyunca tatil olacağını bildirdi.

İbrahim Kalın’ın açıklamalarından satır başları;

– Korona virüse karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Bugüne kadar etkin bir mücadele verdik.

– Bu süreci hep beraber atlatmamız önemlidir. Vatandaşlar paniğe kapılmasın. Sorun küresel ama mücadele ulusal.

– İlgili kurumlarımızın tavsiyelerinin dikkate alınması önemlidir.

– İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek. 23 Mart itibari ile öğrenciler evlerinden eğitim almaya devam edecek. Bakanlığımız bir alt yapı hazırladı.

– Üniversiteler 16 Mart’ta 3 haftalık tatil edilecek. Tatilin nasıl koordine edileceğini YÖK ayarlayacak.

– Spor müsabakaları uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

– Devamında çocuklarımız okula gitmeden evden internet ve televizyondan devam edecekler.

– Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz.

– Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye’de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz.

– Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı planlarını bir süre erteliyoruz.

– Dershaneler konusundaki tavsiyemiz, okullar ile beraber ara verme takvimine uymaları.

– Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil.