Türkiye’de okullar pazartesiden itibaren tatil

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki corona virüs toplantısı sona erdi, toplantı 5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın toplantının ardından açıklama yapıyor. Kalın, okulların 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta, üniversitelerin ise 3 hafta boyunca tatil olacağını bildirdi.
İbrahim Kalın’ın açıklamalarından satır başları;
– Korona virüse karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Bugüne kadar etkin bir mücadele verdik.
– Bu süreci hep beraber atlatmamız önemlidir. Vatandaşlar paniğe kapılmasın. Sorun küresel ama mücadele ulusal.
– İlgili kurumlarımızın tavsiyelerinin dikkate alınması önemlidir.
– İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek. 23 Mart itibari ile öğrenciler evlerinden eğitim almaya devam edecek. Bakanlığımız bir alt yapı hazırladı.
– Üniversiteler 16 Mart’ta 3 haftalık tatil edilecek. Tatilin nasıl koordine edileceğini YÖK ayarlayacak.
– Spor müsabakaları uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.
– Devamında çocuklarımız okula gitmeden evden internet ve televizyondan devam edecekler.
– Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz.
– Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye’de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz.
– Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı planlarını bir süre erteliyoruz.
– Dershaneler konusundaki tavsiyemiz, okullar ile beraber ara verme takvimine uymaları.
– Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil.
İşte Bakanlar Kurulu kararları
Tüm spor müsabakaları 22 Mart’ a kadar iptal edildi
Okullar 22 Mart’a kadar tatil edildi
Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapıları 22 Mart’a kadar geçişlere kapanacak
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YDü ve YDK Uzaktan Eğitim Sistemine geçiyor…
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Besim: OHAL ilan edilmeli
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