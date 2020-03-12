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Türkiye’de okullar pazartesiden itibaren tatil

12 Mart 2020

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki corona virüs toplantısı sona erdi, toplantı 5 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın toplantının ardından açıklama yapıyor. Kalın, okulların 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta, üniversitelerin ise 3 hafta boyunca tatil olacağını bildirdi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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