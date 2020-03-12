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Arıklı: OHAL ilan etme durumu değerlendirilmelidir

12 Mart 2020

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Bakanlar Kurulu tarafından alınan Coronavirüse yönelik tedbirlere destek belirtirken, bu tedbirleri yetersiz bulduğunu ve daha rahat hareket edip gereken tedbirleri almak açısından, “Olağanüstü Hal” ilan etme durumunun değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yazılı açıklamasında, vaka sayısı 1 olmasına rağmen artmasının mümkün olduğunu belirtti ve “Virüsün kuluçka döneminin 14 gün olduğu düşünüldüğünde kapılarda yapılan kontrolün pek de güvenilir olmadığı düşünülmelidir” dedi.

“SOSYAL MEDYA İÇİN KARARNAME İLE YENİ BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR”

“Panik yapmayın, tedbir alın” demenin paniğin daha da artmasına neden olduğunu, sosyal medyanın tahrik ve manipülasyonları neticesi halkın moralinin bozulduğunu ve panik halinde hareket ettiğini belirten Arıklı sosyal medyanın kontrolü açısından Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu ile istişare içerisinde bir kararname ile yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu görüşünü ortaya koydu.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların adı konulmasa da Olağanüstü Hal durumlarında alınan tedbirleri içerdiğini savunan Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun daha rahat hareket edip gereken tedbirleri almak açısından, “Olağanüstü Hal” ilan etme durumunu değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Arıklı, “Olağanüstü Hal kararının ilan edilmesi halinde birçok sektörün ekonomik olarak sıkıntıya gireceği malumdur. Hükümet bu sektörlerin zararlarını telafi edecek tedbirleri de beraberinde almak zorundadır” dedi.




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