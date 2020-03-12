2 doktor ev izolasyonunda

Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği iki doktorun COVID 19 enfeksiyonu geçirdiğine dair haberleri yalanlayarak sonuçlarının NEGATİF çıktığını, ancak hastalığın kuluçka süresi olan 14 günlük süreyi evlerinde izolasyonda geçireceklerini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Son günlerde çeşitli gazete ve sosyal medya ortamlarında haber yapılan 2 hekimin yurtdışına gidip döndüğü ve COVID 19 enfeksiyonu geçirdiklerine dair haberlerin olayın gerçeğini yansıtmamaktadır. Söz konusu hekimlerin yurtdışından döndükten sonra Sağlık Bakanlığı’na ulaşarak COVID 19 tetkiklerini yaptırdıklarını ve sonuçlarının NEGATİF çıktığını, ancak hastalığın kuluçka süresi olan 14 günlük süreyi evlerinde izolasyonda geçireceklerini görülen lüzum üzerine duyururuz.

Geçtiğimiz hafta İtalya’da tatilden dönen, 2 doktor Salı gününden itibaren Sağlık Bakanlığı talimatıyla evde gözlem altına alınmış, konuyla ilgili çeşitli yorumlar yapılmıştı.

Biri çocuk doktoru diğeri cerrah olan doktorların, adaya dönüşlerinin ardından Pazartesi hasta baktıkları yönündeki endişeler dile getirilirken, bu süre içerisinde virüsle ilgili bir belirti göstermedikleri belirtiliyor.