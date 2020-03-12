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Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi ve Ata Demirer Kıbrıs’taki sahne programlarını iptal etti

12 Mart 2020

Cem Yılmaz Avrupa turnesinin Corona virüs nedeniyle iptal edildiğini sosyal medyadan duyurdu. Yılmaz’ın yanısıra Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi, İlker Ayrık, Müjdat Gezen ve Ata Demirer gibi isimlerin etkinliklerine de Corona virüs engeli geldi.

Hemen hemen tüm dünyada hayatı olumsuz etkileyen Corona virüs sanat dünyasını da vurmaya devam ediyor.

Ünlü isimlerin yakın zaman sahneleyeceği etkinlerin iptal duyuruları arka arkaya geliyor.

Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi ve Ata Demirer Corona tehlikesinin ardından Kıbrıs’taki sahne programlarını iptal etti.

Tiyatrocu Müjdat Gezen de 16 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek olan Müjdat Gezen 60’ncı yıl galasını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Cem Yılmaz ise Avrupa turnesinin Corona virüs nedeniyle iptal edildiğini sosyal medyadan duyurdu.

Yılmaz, “Sevgili arkadaşlar,değerli seyircilerim..Hal böyleyken böyle.Avrupa turnesi ile ilgili erteleme ve iptal mecburiyeti oldu. Bilgi aldıkca duyuru yapacağım” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşması beklenen bazı filmlerin galası ve vizyon tarihleri de ertelendi.

İlker Ayrık’ın senaryosunun yazıp hem de yönetmen koltuğuna oturduğu, Erdal Özyağcılar ile Hande Soral gibi isimlerin boy gösterdiği Müstakbel Damat filminin galası da iptal edildi.

 




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