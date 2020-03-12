Yaşam

Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı

12 Mart 2020

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği çocuklar kurtardı. Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü.

Havlama seslerini duyan çocuklar, mahsur kalan köpeklerin yardımına koştu.

Çocuklardan biri kuyuya sarkarak yavru köpekleri çıkardı.

Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı.




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