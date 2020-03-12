KıbrısManşet

Atalay: Camiler büyük oranda dezenfekte edildi

12 Mart 2020

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, ülke genelinde camilerin, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, Sivil Savunma Başkanlığı ve diğer ilgili devlet birimlerin de desteğiyle büyük oranda dezenfekte edildiğini duyurdu.

Atalay yazılı açıklamasında, “Camilerimizde dün başlattığımız dezenfekte işlemleri bugün de devam etti.

Camilerimizde sürdürülen dezenfekte işlemi virüs tehdidi sürdüğü sürece periyodik olarak tekrarlanacak.

Koronavirüs tehdidine yönelik önlemler kapsamında başlatılan mücadeleyi kesintisiz sürdürmek amacıyla din görevlilerine dezenfektasyon eğitimi de verildi” dedi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Özersay: Fiyat fırsatçılığı yapanlar için somut tedbirler uygulanacak

Özersay: Fiyat fırsatçılığı yapanlar için somut tedbirler uygulanacak

12 Mart 2020
Photo of Tüm spor müsabakaları 22 Mart’ a kadar iptal edildi

Tüm spor müsabakaları 22 Mart’ a kadar iptal edildi

12 Mart 2020
Photo of Yabancıların, ‘Ön Çalışma İzni’ almaları durduruldu

Yabancıların, ‘Ön Çalışma İzni’ almaları durduruldu

12 Mart 2020
Photo of Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapıları 22 Mart’a kadar geçişlere kapanacak

Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapıları 22 Mart’a kadar geçişlere kapanacak

12 Mart 2020
Photo of Okullar 22 Mart’a kadar tatil edildi

Okullar 22 Mart’a kadar tatil edildi

12 Mart 2020
Photo of Besim: OHAL ilan edilmeli

Besim: OHAL ilan edilmeli

12 Mart 2020
Photo of Güney’de coronavirüs vaka sayısı 7’ye yükseldi

Güney’de coronavirüs vaka sayısı 7’ye yükseldi

12 Mart 2020
Photo of Yunanistan’da corona virüsten ilk ölüm

Yunanistan’da corona virüsten ilk ölüm

12 Mart 2020
Photo of LTB’den 65 yaş ve üzeri kişiler için önlem

LTB’den 65 yaş ve üzeri kişiler için önlem

12 Mart 2020
Photo of Güneyde daha sert tedbirler alınacak

Güneyde daha sert tedbirler alınacak

12 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı