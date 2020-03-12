Atalay: Camiler büyük oranda dezenfekte edildi

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, ülke genelinde camilerin, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, Sivil Savunma Başkanlığı ve diğer ilgili devlet birimlerin de desteğiyle büyük oranda dezenfekte edildiğini duyurdu.
Atalay yazılı açıklamasında, “Camilerimizde dün başlattığımız dezenfekte işlemleri bugün de devam etti.
Camilerimizde sürdürülen dezenfekte işlemi virüs tehdidi sürdüğü sürece periyodik olarak tekrarlanacak.
Koronavirüs tehdidine yönelik önlemler kapsamında başlatılan mücadeleyi kesintisiz sürdürmek amacıyla din görevlilerine dezenfektasyon eğitimi de verildi” dedi.
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