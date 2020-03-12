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Ülkede koronavirüsü sayısı 2’ye yükseldi

12 Mart 2020

Alman turist kadının eşinde de korona virüs saptandı.

Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 4 günden beridir Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu hastanesinde karantinaya alınan kadın turistin durumu stabildir ancak kendisi ile birlikte karantinaya alınan ve daha önce yapılan tetkiklerde sonuçları negatif çıkan Alman kadın turistin eşinin bugün ateşinin yükselmesi sebebiyle yapılan tetkiklerde pozitif Corona virüsü teşhis edildiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“ Böylelikle ülkemizde pozitif Corona virüsü taşıyan insan sayısı ikiye çıkmıştır. Bu iki vaka dışında ülkemizde pozitif Corona virüsü teşhisi konan ve bu nedenle karantinaya alınan herhangi bir KKTC vatandaşı bulunmamaktadır Kamuoyuna duyurulur. Sağlık Bakanlığı olarak kamuoyunun bilgilendirilme hakkı bağlamında yaşanan her gelişme anında şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam edilecektir”.




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