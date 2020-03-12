SağlıkYaşam

Diş hekimlerinden, acil durumlar hariç mevcut hastalarını ertelemeleri istendi

12 Mart 2020

Diş Tabipleri Odası, Coronavirus’ün yayılmasını engellemek amacıyla, diş hekimlerinden, acil durumlar harici hasta almamaları ve mevcut hastalarını ertelemelerini istedi.

Oda Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant, yaptığı yazılı açıklamada, Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaygın olarak görülen Coronavirüs’e karşı ülkede alınan önlemlerin salgının yayılmasını engelleme noktasında önem arz ettiğini belirterek, şöyle dedi:

“Bulaşın damlacık yolu ile gerçekleştiği Coronavirus’ün yayılmasını engellemek amacıyla, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası tüm kamu hastahanelerinde, özel hastahanelerde görevli ve / veya serbest çalışan, söz konusu virüsün yayılmasında en yüksek risk gruplarından biri olan diş hekimlerinin acil durumlar harici hasta almamaları ve mevcut hastalarını ertelemeleri önemle rica olunur.

Hastaların ise acil bir durum olmadıkça bulaş ve yayılımın önlenmesi adına diş tedavilerini ertelemeleri; ancak acil durumlarda diş hekimlerine başvurmaları toplum sağlığını korumak adına önemlidir. Bu konuda duyarlılık göstererek virüsün yayılmasına engel olabilir; olası bulaşların önüne geçebiliriz.”




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Sağlık Bakanlığı: Hastayla yakın temas ettiği saptanan kişiler 14 gün süreyle karantinaya

Sağlık Bakanlığı: Hastayla yakın temas ettiği saptanan kişiler 14 gün süreyle karantinaya

10 Mart 2020
Photo of COVID-19 (Koronavirüs) Enfeksiyonu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

COVID-19 (Koronavirüs) Enfeksiyonu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

10 Mart 2020
Photo of İtalya’nın tamamı karantina altında

İtalya’nın tamamı karantina altında

10 Mart 2020
Photo of Wuhan’da 100 yaşındaki Çinli corona virüsü yendi

Wuhan’da 100 yaşındaki Çinli corona virüsü yendi

10 Mart 2020
Photo of Koronavirüsün kuluçka süresi ortalama 5,1 gün

Koronavirüsün kuluçka süresi ortalama 5,1 gün

10 Mart 2020
Photo of BASIN-SEN: Gerekirse size verilen görevi kabul etmeyiniz!

BASIN-SEN: Gerekirse size verilen görevi kabul etmeyiniz!

10 Mart 2020
Photo of Bakanlar Kurulu koronavirüs kararları: Fransa ve Almanya charter uçuşlar iptal

Bakanlar Kurulu koronavirüs kararları: Fransa ve Almanya charter uçuşlar iptal

10 Mart 2020
Photo of Tabipler Birliği ve LTB’den koronavirüse karşı bir dizi önlem

Tabipler Birliği ve LTB’den koronavirüse karşı bir dizi önlem

10 Mart 2020
Photo of Taçoy: Tıbbi ekipmanlarla ilgili fırsatçılar türedi

Taçoy: Tıbbi ekipmanlarla ilgili fırsatçılar türedi

10 Mart 2020
Photo of Bilim insanları böceklerden elde ettikleri yağ ile yemek yaptılar

Bilim insanları böceklerden elde ettikleri yağ ile yemek yaptılar

9 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı