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Asker izinleri iptal, kantinlere sivil girişi yasak

12 Mart 2020

Geçici bir süre için askerlerin çarşı izinleri askıya alındı, Subay, astsubay ve erlerin yurt dışı izinleri geçici bir süre için askıya alındı. Ayrıca tüm askeri kantinlere dışarıdan sivillerin kart ile girişi geçici bir süre için durduruluyor.

Kıbrıs’ta görev yapan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da Corona Virüsü’ne karşı tedbir aldı.

Geçici bir süre için askerlerin çarşı izinleri askıya alındı, Subay, astsubay ve erlerin yurt dışı izinleri geçici bir süre için askıya alındı.

Ayrıca tüm askeri kantinlere dışarıdan sivillerin kart ile girişi geçici bir süre için durduruluyor.

Bu yöndeki bilgiyi Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay yaptı. İşte açıklama:
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlarımız ile az önce gerekli istişareleri gerçekleştirdim. Personel ve askeri tesisler bağlamında aşağıdaki tedbirler alınmış durumdadır. Kamuoyunun bilgisine:

1) Geçici bir süre için askerlerin çarşı izinleri askıya alınıyor;
2) Tüm askeri kantinlere dışarıdan sivillerin kart ile girişi geçici bir süre için durduruluyor;
3) Askeri nizamiye noktalarına ateş ölçmede kullanılan cihazlar kademeli olarak yerleştirilmeye başlandı;
4) Subay, astsubay ve erlerin yurt dışı izinleri geçici bir süre için askıya alındı;
5) Askeri kışlalar içerisinde yatakhane, yemekhane, kantin ve diğer alanlar dezenfekte edilmeye başlandı;
6) Askeri kışlalar içerisinde bulunan tüm personele kademeli olarak sıcaklık ölçümü ve gerekli görülmesi halinde test yapılacak

Özetle askeri yetkililerimiz de Hükümet ile istişare halinde koordineli olarak gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Elbet daha farklı tedbirler de gerekli olabilir, süreci yakından takip ediyor ve sakin ve temkinli olarak yönetiyoruz.




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