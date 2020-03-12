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Güneydeki vaka sayısı 10’a ulaştı

12 Mart 2020
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Kıbrıs’ın güneyinde korona virüs vakalarının sayısı 10’a ulaştı. Bugün açıklanan 7’inci vakanın ardından 3 pozitif vakanın daha olduğu açıklandı. 

Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde alınan tedbirlere rağmen koronavirüs vakalarında bugün artış yaşandı. Kuzeyde bir ve güneyde ise 4 yeni vakanın tahlil sonuçları pozitif çıktı. Adada toplam vaka sayısı 12 oldu.




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