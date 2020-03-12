Polis tarafından yapılan açıklamada Sarayönü Sokak üzerinde bulunan Cemal Bolu’ya ait ikametgâhın salon kısmında şömine bacasının aşırı ısınması sonucu yangın çıktı.

Asma tavanın alev alması sonucu meydana gelen yangına ilk müdahale Değirmenlik Belediyesi tarafından yapıldı ardından itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına geçildi.

Çıkan yangın sonucu söz konusu evin asma tavanı, çatısı ve kiremitleri hasar gördü, çıkan dumandan dolayı ise odalar işlendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor..