Tatar: Alman yolcuların yer aldığı uçakta 10 tane Kıbrıslı Türk vardı

Başbakan Ersin Tatar, BRT’de yayınlanan Basın Odası programına konuk olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Tatar, olası salgın konusunda alınacak tedbirlerin gün be gün alındığını ifade ederek, halkın içiçe girmemesi gerektiğini dile getirdi.

KKTC’ye gelen ve Alman yolcuların yer aldığı uçakta 10 tane Kıbrıslı Türk olduğunu ve polisin bu kişileri bulması için girişim başlattığını ifade eden Tatar, sorunun ciddi olduğunu ve herkese sorumluluk düştüğünü söyledi.

Başbakan Tatar, Türkiye ile bu konuda sürekli istişare halinde olduklarını ve Türkiye’den sağlık heyetinin KKTC’ye gelerek bir takım çalışmalar yaptığını anlattı.

KKTC’de şu anda iki vaka olduğunu inşallah bu şekilde atlatılacağına inanç beliren Tatar, konuyu ciddiyetle ele aldıklarını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını yineledi.

Alınan kararlar çerçevesinde 1 Nisan’a kadar sadece KKTC vatandaşlarının kara giriş kapısından alındığını üçüncü ülke vatandaşlarının alınmayacağını ifade eden Tatar, Güney Kıbrıs’tan geçen Rum vatandaşlarının KKTC’ye giriş yapabileceğini belirtti.

Tatar, “esas olan vatandaşımızın sağlığı. Biz kendi vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek hareket ederiza. Ben inanıyorum ki korunduk korunmaya da devam edeceğiz. Şu anda tek sıkıntımız bu Alman kafilesinin gelişi. Çünkü onların gelmesi kimlerle iletişime geçtiği hep bilinmeli dedi.

Alman kadın turistin durumunun iyi olduğunu ancak kocasının sıkıntılı bir durumda olduğunu ifade eden Tatar, yarın sabah ne ile karşı karşıya kalınacağını kimsenin bilemediğini ve kendilerinin de tüm bu konularda açık ve şeffaf olduklarını söyledi.