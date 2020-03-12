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Özersay, Metehan sınır kapısına giderek yeni uygulamayı yerinde inceledi

12 Mart 2020

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Metehan sınır kapısına giderek oradaki yeni uygulamayı yerinde incelediğini açıkladı.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile birlikte Metehan’da görev yapan arkadaşların nasıl bir özveri ile çalıştığını bizzat gördüğünü belirtti.

Özersay, “sınır kapılarında sabahlara kadar görev yapan kamu görevlilerinin tümünü yürekten kutluyorum. Bazı aksaklıklar henüz yolun başında olduğumuz için normaldir ama eksiklerimizi giderip tedbirleri çok daha etkili şekilde uygulayacağız. Gelişmelere bağlı olarak başka ilave tedbirler almak durumunda da kalabiliriz”ifadelerini kullandı.




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