Kıbrıs

Gemi Limasol’a demirliyor, yolcuların karantina durumu devam edecek

12 Mart 2020

Rum haber ajansı PIK’e göre, şüpheli bir koronavirüs vakası olan kruvaziyer gemisinin yarın Limasol’a demir atması bekleniyor. Birçoğu İtalyan vatandaşlardan oluşan 800 kişilik cruize gemisi, İsrail’deki limanlar tarafından geri çevrilerek rıhtıma alınmadı.

Gemi mürettebatının Ulaştırma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile temasa geçtiğini bildiren PIK, Rum Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma da yer vererek, bakanın Anastasiadis tarafından geminin limana yanaşması üzere yetkilendirildiğini, yolcuların ise gemiden ayrılmayacaklarını aktardı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güney’de kesinleşmiş coronavirüs vaka sayısı 7 oldu

Güney’de kesinleşmiş coronavirüs vaka sayısı 7 oldu

12 Mart 2020
Photo of LTB Yaşlılar Birimi üyelerinin sıcaklık ölçümleri yapılıyor

LTB Yaşlılar Birimi üyelerinin sıcaklık ölçümleri yapılıyor

12 Mart 2020
Photo of Barolar Birliği’nden çağrı: Mahkemelere çıkmayın

Barolar Birliği’nden çağrı: Mahkemelere çıkmayın

12 Mart 2020
Photo of Büyükkonuk Belediyesi’ndeki süresiz grev 4. gününde

Büyükkonuk Belediyesi’ndeki süresiz grev 4. gününde

12 Mart 2020
Photo of Meteorolojiden kuvvetli yağmur uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağmur uyarısı

12 Mart 2020
Photo of Kafa kafaya çarpıştılar

Kafa kafaya çarpıştılar

12 Mart 2020
Photo of Değirmenlik’te şömine yangına sebep oldu

Değirmenlik’te şömine yangına sebep oldu

12 Mart 2020
Photo of Futbolcular mahkemede

Futbolcular mahkemede

12 Mart 2020
Photo of Bakan Pilli: Şu an itibariyle yeni vaka yok

Bakan Pilli: Şu an itibariyle yeni vaka yok

12 Mart 2020
Photo of Milli Eğitim Bakanlığı okullarda kapsamlı dezenfekte işlemi başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda kapsamlı dezenfekte işlemi başlattı

12 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı