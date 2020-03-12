Gemi Limasol’a demirliyor, yolcuların karantina durumu devam edecek

Rum haber ajansı PIK’e göre, şüpheli bir koronavirüs vakası olan kruvaziyer gemisinin yarın Limasol’a demir atması bekleniyor. Birçoğu İtalyan vatandaşlardan oluşan 800 kişilik cruize gemisi, İsrail’deki limanlar tarafından geri çevrilerek rıhtıma alınmadı.

Gemi mürettebatının Ulaştırma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile temasa geçtiğini bildiren PIK, Rum Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma da yer vererek, bakanın Anastasiadis tarafından geminin limana yanaşması üzere yetkilendirildiğini, yolcuların ise gemiden ayrılmayacaklarını aktardı.